Burnley - Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Premier Lig'in yeni lideri Manchester City... Guardiola'nın ekibi, konuk olduğu Burnley'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Haaland'ın 5. dakikada attığı golle kazanan ve puanını 70'e yükselten Manchester City, aynı puan ve averaja sahip olduğu Arsenal'i atılangol farkıyla geçerek liderlik koltuğuna yükseldi.

Ligde 20 puanda kalan 19. sıradaki Burnley ise 4 maça kala Wolverhampton'ın ardından küm düşen ikinci takım oldu. Burnley gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.