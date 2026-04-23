        Haberler Spor Futbol İngiltere Burnley - Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Burnley - Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sondan ikinci sırada yer alan Burnley'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Haaland'ın golüyle kazanan City, puanını 70'e çıkarıp atılan gol fazlasıyla Arsenal'in önünde liderlik koltuğuna oturdu. 20 pıuanı bulunan 19. sıradaki Burnley ise bitime 4 hafta kala küme düştü.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:07 Güncelleme:
        M.City kazandı, Burnley düştü!

        Premier Lig'in yeni lideri Manchester City... Guardiola'nın ekibi, konuk olduğu Burnley'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Haaland'ın 5. dakikada attığı golle kazanan ve puanını 70'e yükselten Manchester City, aynı puan ve averaja sahip olduğu Arsenal'i atılangol farkıyla geçerek liderlik koltuğuna yükseldi.

        Ligde 20 puanda kalan 19. sıradaki Burnley ise 4 maça kala Wolverhampton'ın ardından küm düşen ikinci takım oldu. Burnley gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'dan Uludağ manzarası böyle görüntülendi

        İstanbul Beylikdüzü Gürpınar sahilinden yaklaşık 100 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunan Uludağ zirvesi, uygun hava koşulları sayesinde dron ile görüntülendi. (IHA)

        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!