Burnley - Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sondan ikinci sırada yer alan Burnley'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Haaland'ın golüyle kazanan City, puanını 70'e çıkarıp atılan gol fazlasıyla Arsenal'in önünde liderlik koltuğuna oturdu. 20 pıuanı bulunan 19. sıradaki Burnley ise bitime 4 hafta kala küme düştü.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:07
Premier Lig'in yeni lideri Manchester City... Guardiola'nın ekibi, konuk olduğu Burnley'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Haaland'ın 5. dakikada attığı golle kazanan ve puanını 70'e yükselten Manchester City, aynı puan ve averaja sahip olduğu Arsenal'i atılangol farkıyla geçerek liderlik koltuğuna yükseldi.
Ligde 20 puanda kalan 19. sıradaki Burnley ise 4 maça kala Wolverhampton'ın ardından küm düşen ikinci takım oldu. Burnley gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.
