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Bursa 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu önemli günün anlamı yaşatılıyor. Bursa'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Bursa Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...