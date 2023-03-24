Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Bursa Çanakkale Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Bursa Çanakkale Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Bursa - Çanakkale arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Bursa - Çanakkale arası kaç saat?

Kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale ile Osmanlı’nın kalbi olan Bursa ilimiz arasında pek çok seyahat gerçekleştirilmektedir. Bursa üzerinden Çanakkale’ye kimi şehitler abidesini görüp tarihe tanıklık etmek için, kimi eğitim kimi de iş dolayısıyla gitmektedir. İki şehir arasındaki mesafenin yakın olduğu düşünülse de Çanakkale ilimizin merkezi sahil bölgesinde yer aldığından dolayı sanılanın aksine daha uzaktır

Bursa Çanakkale Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Bursa Çanakkale Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Bursa Çanakkale Arası Kaç Km?

Çanakkale ve Bursa ilimizi Balıkesir ili ayırmaktadır. Dolayısıyla aralarındaki mesafe için çok kısa bir aralıktan söz edemeyiz. Bursa ilimizden Çanakkale’ye ya da Çanakkale ilimizden Bursa’ya gitmek isteyen seyahat severlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de aralarında kaç kilometre bulunduğudur. Böylelikle kilometre hesabına göre yolculuğun kaç saat süreceğine dair tahmini bir çıkarım yapılabilir. Bursa Çanakkale arası 274 kilometredir.

Bursa Çanakkale Arası Kaç Saat?

Merkezi konumda yer alan bu iki il arasının kaç saat sürdüğü kullandığınız vasıtaya bağlıdır. Otobüs ve feribotla gerçekleştirilen yolculuklar araç yolculuklarına göre daha uzun sürmektedir. İki şehir arası araçla ortalama 3 saat sürmektedir. Feribot ile gerçekleştirilen yolculuklar ise 4 saati bulmaktadır. Bursa Çanakkale arası otobüsle yaklaşık 4 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Çanakkale Havalimanı’na ancak aktarmalı olarak uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Aktarmalı uçuşlar ise en az 8 saat 20 dakika sürmektedir. Bu da karayoluyla ulaşımın neredeyse iki katıdır.

Çanakkale Bursa Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat hem rahatlık hem de zaman tasarrufu yönünden ön plana çıkmaktadır. Özel araçla yapılan seyahatler otobüs tarzı toplu ulaşım araçlarına göre daha kısa sürmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri hız ayarlamasının elimizin altında olması ve sabit bir hızda gitmemizdir. Elbette ki diğer önemli etken seçtiğimiz yol güzergâhlarıdır. Çanakkale Bursa arası arabayla 3 saat kadar sürmektedir.

Çanakkale Bursa Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Karayolu ulaşımının öne çıkan bir diğer alternatifi otobüslerdir. İki şehir arasında sefer düzenleyen birçok otobüs firması bulunmaktadır. Çanakkale Bursa arası otobüsle ortalama 4 saat 30 dakika sürmektedir. Bu ortalama zaman aralığı otobüs firmalarına göre değişmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
GÜNDEM Emine Erdoğan depremzedelerle bir arada
İYİ Parti'de 3379 kişi milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu
GÜNDEM İYİ Parti'de 3379 kişi aday adayı oldu
Samsun Ordu Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Samsun Ordu Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Samsun - Ordu arası kaç km?
Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Şanlıurfa - Mardin arası kaç km?
Trabzon Rize Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Trabzon Rize Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Trabzon - Rize arası kaç km?
Adana İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana İstanbul Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Adana - İstanbul arası kaç km?
Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah Partisi sorusuna yanıt
GÜNDEM Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah Partisi sorusuna ...
SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 24 Mart 2023 | Kahramanmaraş ve Malatya'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı konut mesajı
Adana Osmaniye Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Adana Osmaniye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Adana - Osmaniye arası kaç km?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.