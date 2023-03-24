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Bursa Çanakkale Arası Kaç Km?

Çanakkale ve Bursa ilimizi Balıkesir ili ayırmaktadır. Dolayısıyla aralarındaki mesafe için çok kısa bir aralıktan söz edemeyiz. Bursa ilimizden Çanakkale’ye ya da Çanakkale ilimizden Bursa’ya gitmek isteyen seyahat severlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de aralarında kaç kilometre bulunduğudur. Böylelikle kilometre hesabına göre yolculuğun kaç saat süreceğine dair tahmini bir çıkarım yapılabilir. Bursa Çanakkale arası 274 kilometredir.

Bursa Çanakkale Arası Kaç Saat?

Merkezi konumda yer alan bu iki il arasının kaç saat sürdüğü kullandığınız vasıtaya bağlıdır. Otobüs ve feribotla gerçekleştirilen yolculuklar araç yolculuklarına göre daha uzun sürmektedir. İki şehir arası araçla ortalama 3 saat sürmektedir. Feribot ile gerçekleştirilen yolculuklar ise 4 saati bulmaktadır. Bursa Çanakkale arası otobüsle yaklaşık 4 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Çanakkale Havalimanı’na ancak aktarmalı olarak uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Aktarmalı uçuşlar ise en az 8 saat 20 dakika sürmektedir. Bu da karayoluyla ulaşımın neredeyse iki katıdır.

Çanakkale Bursa Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat hem rahatlık hem de zaman tasarrufu yönünden ön plana çıkmaktadır. Özel araçla yapılan seyahatler otobüs tarzı toplu ulaşım araçlarına göre daha kısa sürmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri hız ayarlamasının elimizin altında olması ve sabit bir hızda gitmemizdir. Elbette ki diğer önemli etken seçtiğimiz yol güzergâhlarıdır. Çanakkale Bursa arası arabayla 3 saat kadar sürmektedir.

Çanakkale Bursa Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Karayolu ulaşımının öne çıkan bir diğer alternatifi otobüslerdir. İki şehir arasında sefer düzenleyen birçok otobüs firması bulunmaktadır. Çanakkale Bursa arası otobüsle ortalama 4 saat 30 dakika sürmektedir. Bu ortalama zaman aralığı otobüs firmalarına göre değişmektedir.

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