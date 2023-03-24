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İzmir - Konya arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla İzmir - Konya arası kaç saat?

Seyahatlerde yolculuk süresi kadar rotasyon bilmek de önem taşır, özellikle araç tercih ediyorsanız. Bunun için genellikle kişiler navigasyon ya da harita gibi yol gösterici araçlara başvurulur. Böylelikle seyahat daha sağlıklı tamamlanır. Peki, İzmir ile Konya arasında bir seyahat planı gerçekleştirirsek kaç saatte bir şehirden diğerine varış sağlarız?

İzmir Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir Konya Arası Kaç Saat?
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İzmir Konya Arası Kaç Km?

İzmir şehrimiz Ege Bölgesi’nde konumlanmıştır. Konya ise İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ilimizdir. İki şehir arasında yoğun bir trafik akışı vardır. Tercih ettiğiniz otoyol ve karayollarına göre mesafeler değişmektedir. Özellikle bölgeye ulaşım için araç tercih ediyorsanız. Ancak yaklaşık olarak bir sayı vermek gerekirse iki şehir arası toplam mesafe 560 km’dir.

İzmir Konya Arası Kaç Saat?

İzmir’den Konya’ya ulaşım sağlamak isteyenler için pek çok taşıt seçeneği bulunmaktadır. Kullandığınız vasıtaya bağlı olarak ulaşım saatleri de değişmektedir.

Araç kullanarak İzmir üzerinden Konya’ya 7 ila 8 saat arasında varış sağlayabilirsiniz. Otobüsle bölgeye 8 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca İzmir üzerinden Konya’ya aktarmasız olarak uçuşlar sağlanmaktadır. Havayoluyla bölgeye 1 saat 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Trenle de İzmir üzerinden Konya’ya ulaşım sağlanmaktadır. Tren aracılığıyla iki şehir arasındaki ulaşım 12 saat sürmektedir.

Konya İzmir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla ulaşım özellikle şehirlerarası aktarmalar da çokça kullanılmaktadır. Hem konfor hem hız yönünden kişisel araçla seyahat etmek isteyebilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler için belirli güzergâhlarda ihtiyaç molası gereksinimleri doğabilir. Peki, Konya ile İzmir arası arabayla kaç saat sürmektedir?

  • Araçla D300 karayolunu kullanarak 6 saat 55 dakika,

  • D320 karayolu üzerinden 7 saat 45 dakika,

  • D330 karayolunu kullanarak 8 saat sürmektedir.

Konya İzmir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında saat başı sefer düzenleyen otobüs firmaları yer almaktadır. Yılın her döneminde Konya’dan İzmir’e ve İzmir’den Konya’ya otobüs firmaları aracılığıyla ulaşım sağlayabilirsiniz. dilerseniz otobüs biletlerini firmaların resmi internet siteleri üzerinden online olarak alabilirsiniz. Her otobüs firmasının kendine ait kalkış ve varış saatleri vardır. Bunda etkili olan detay yerleşim yerlerine uğraması ve mola aralıklarıdır. İki şehir arasındaki en kısa otobüs seferi 4 saat 30 dakika sürmektedir. Ancak genel bir ortalamadan bahsetmek gerekirse otobüsle ulaşım 8 saat 30 dakikayı bulmaktadır.

Konya İzmir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

En sık sorulan sorulardan biri de iki şehir arasında uçakla ulaşımın sağlanıp sağlanmadığıdır. Uçakla ulaşım zaman tasarrufu yönünden diğer tüm alternatif ulaşım araçlarını arka plana atmaktadır. Günler süren yolculuklar havayolu taşımacılığı ile birlikte saatlere indirgenmiştir.

Konya ile İzmir arasında aktarmasız olarak uçuş imkânı bulunmaktadır. 1 saat 10 dakikada Adnan Menderes Havalimanı’ndan Konya Havalimanı’na ulaşım sağlayabilirsiniz. Oldukça kısa bir sürede ulaşım imkânı sunan havayolu ulaşımı, iki şehir arasındaki ulaşım için tercih edilebilecek en iyi seçeneklerden biridir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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