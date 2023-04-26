TOKİ Bursa arsa kura çekimi 26 Nisan Pazartesi bugün yapılan çekilişle sonuçlandı. Bursa'nın Gemlik Keleş Orhaneli, Orhangazi ilçelerinde bin 350 müstekil için yapılan kura çekilişi saat 11.00'de başlayacak. Yaklaşık ikisaat süren çekilişin sonuçları canlı yayında belli oldu. İşte TOKİ Bursa arsa kura sonuçları...