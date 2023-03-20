Bursa iftar saati ve sahur vakitleri araştırması yoğunlaştı. 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayında 29 gün boyunca oruçlar tutulacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Bursa İmsakiyesi ile Bursa iftar ve sahur saatleri belli oldu. İşte Diyanet bilgisi ile 2023 Bursa iftar vakti ve sahur saati...

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