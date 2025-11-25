Bursa - Yenişehir kaç kilometre? Bursa - Yenişehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa ile Yenişehir arasındaki güzergah, şehrin doğuya açılan en önemli penceresidir. Bu yol, sadece iki yerleşim yerini birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda Bursa halkını Anadolu’nun diğer şehirlerine ve dünyaya bağlayan Yenişehir Havalimanı’na da ulaştırır. Tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olma onurunu taşıyan Yenişehir, bugün hem bu tarihi mirası hem de modern havalimanı kimliğini bir arada yaşatır. Bursa’nın merkezindeki hareketlilikten sıyrılıp, Kestel’in sanayi bölgelerini aştıktan sonra, hafif bir rampayla tırmanılan ve ardından Yenişehir Ovası’nın düzlüğüne inilen bu seyahat, coğrafi olarak da ilginç bir geçiş sunar.

REKLAM

BURSA - YENİŞEHİR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Bursa şehir merkezi, yani Heykel, Altıparmak veya Kent Meydanı olarak kabul edilen noktalar ile Yenişehir ilçe merkezi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısa ve nettir. En sık kullanılan ve standart güzergah olan D160 (Bursa-Bilecik Yolu üzerinden ayrılan) karayolu baz alındığında, Bursa - Yenişehir kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 50 ila 55 kilometre arasında değişmektedir.

Bu 50 kilometrelik mesafe, Bursa gibi büyük bir metropol için aslında bir "banliyö" mesafesi sayılabilir. Şehrin batı ucundan doğu ucuna gitmenin bile bazen bu kadar kilometre tuttuğu düşünüldüğünde, Yenişehir’in merkeze ne kadar entegre olduğu daha iyi anlaşılır. Eğer yolculuğunuzun hedefi Yenişehir ilçe merkezi değil de ilçenin biraz daha dışında yer alan Bursa Yenişehir Havalimanı ise, bu mesafeye yaklaşık 5-6 kilometre daha eklemeniz gerekir ki bu da toplam mesafeyi yaklaşık 60 kilometre bandına taşır. Bursa - Yenişehir kaç km planlaması yaparken, bu rotanın tamamen asfalt, geniş ve bakımlı bir yol olduğunu, dolayısıyla kilometrelerin zaman açısından yorucu olmadığını bilmek önemlidir. Bu yakınlık, Yenişehir’de yaşayanların Bursa’da çalışmasına veya tam tersi duruma, yani yoğun bir günlük insan trafiğine olanak tanır. REKLAM BURSA - YENİŞEHİR ARASI MESAFE NE KADAR? Bursa - Yenişehir arası mesafe ne kadar sorusu, sadece bir sayısal veriyi değil, aynı zamanda yolun karakterini ve sunduğu deneyimi de kapsar. Bu 55 kilometrelik yolculuk, Bursa’nın doğu çıkışından, yani Ankara Yolu üzerinden başlar. Şehrin yoğun trafiğini Gürsu ve Kestel ilçeleri boyunca takip edersiniz. Kestel kavşağını geçtikten sonra, şehrin sanayi dokusu yavaş yavaş yerini doğaya bırakmaya başlar.

Yolculuğun en belirgin coğrafi özelliği, Kestel’den sonra başlayan ve halk arasında "Barakfakih Rampası" olarak bilinen hafif tırmanıştır. Bu bölüm, yolun en manzaralı kısımlarından biridir; arkanızda Bursa Ovası’nı bırakırken önünüzde İnegöl ve Yenişehir yol ayrımı belirir. İnegöl yol ayrımından kuzeye, yani Yenişehir yönüne saptıktan sonra D160 karayolu sizi karşılar. Bu yol, son yıllarda yapılan duble yol çalışmalarıyla son derece konforlu hale getirilmiştir. Marmaracık ve Seymen gibi köylerin yanından geçerken, etrafınızda Yenişehir’in meşhur biber tarlalarını, şeftali bahçelerini ve ayçiçeği tarlalarını görmeye başlarsınız. Yolun sonu sizi, geniş caddeleri ve tarihi dokusuyla Yenişehir ilçe merkezine veya hemen yanındaki havalimanına ulaştırır. Yolculuk boyunca herhangi bir zorlu dağ geçidi veya tehlikeli viraj bulunmaması, sürüşü son derece güvenli ve akıcı kılar. REKLAM BURSA - YENİŞEHİR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Özel aracıyla seyahat edenler için bu 55 kilometrelik mesafe, Bursa şehir merkezindeki trafik yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 45 dakika ile 55 dakika arasında tamamlanabilmektedir. Eğer sabah veya akşam iş çıkış saatlerinde, özellikle Ankara Yolu üzerindeki Kestel ve Gürsu kavşaklarındaki trafiğe takılmazsanız, bu süre 40 dakikaya kadar inebilir. Yolun büyük kısmının bölünmüş yol olması ve hız limitlerinin buna uygunluğu, özel araçla ulaşımı en cazip seçenek haline getirir. Havalimanına gidecekler için bu süreye 5-10 dakika daha eklemek gerçekçi olacaktır.