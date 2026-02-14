Bursaspor Basketbol - Beşiktaş GAİN: 61-88 (MAÇ SONUCU)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 88-61 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi
Bursaspor Basketbol: Childress 7, Parsons 6, Yavuz Gültekin 5, Konontsuk 12, Nnoko 11, Tevfik Akdemir, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 5, Crawford 4, Yesukan Onar 2, King 9
Beşiktaş GAİN: Dotson 10, Yiğit Arslan 15, Lemar 2, Anthony Brown 8, Zizic 7, Kagamate 13, Berk Uğurlu 11, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 14, Vitto Brown 8
1. Periyot: 15-25
Devre: 26-43
3. Periyot: 41-68