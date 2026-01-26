Habertürk
        Bursaspor'da Mustafa Er dönemi! - Futbol Haberleri

        Bursaspor'da Mustafa Er dönemi!

        Bursaspor'da Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:02
        Bursaspor'da Mustafa Er dönemi!
        2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bursaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı.

        Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er’i getirdi. K

        onuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

