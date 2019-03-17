Bursaspor'dan VAR isyanı!

2-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray'a sahasında 3-2 yenilen Bursasspor'da hakeme isyan vardı. Yeşil-Beyazlılar, Aslan'ın 3. golünden önce Onyekuru'nun ofsayt olduğunu ancak VAR çizgisinin top ayaktan çıkmadan önceki haline göre ayarlandığını öne sürdüler. Timsah'ın resmi sosyal medya hesabından diğer tartışmalı pozisyonların da görüntüleri paylaşılırken "Top ayaktan çıkmadan çok önce çizilen ofsayt çizgisine, verilmeyen penaltıya ve Emre`ye çıkmayan ikinci sarı karta çocuklar bile kanmaz. Kalem de siz de düdük de ama vicdan nerede!" ifadeleri kullanıldı. İşte o görüntüler:

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)