Öne Çıkanlar
Bursaspor Ertuğrul Ersoy Ali Ay
Futbol
Haberler > Futbol > Bursaspor Ertuğrul Ersoy ile sözleşme uzattı

Bursaspor, Ertuğrul Ersoy ile sözleşme uzattı

Bursaspor, genç kaptanı Ertuğrul Ersoy’un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. 4 yıl öncesinde yeşil-beyazlılara ilk profesyonel imzayı attığında kaptanlığı hayal ettiğini dile getiren Ersoy, şimdiki hedefinin ise Avrupa’da oynamak olduğunu söyledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba, 16:43 | Güncelleme: İHA

Yeşil-beyazlı takım genç kaptanı Ertuğrul Ersoy’un sözleşmesi Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri’nde düzenlenen törenle 2022’ye kadar uzatıldı. Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Ertuğrul ile sözleşme uzatmak için buradayız. Özellikle burası istedik. Çünkü Ertuğrul 13 yaşında Gölcük'ten buraya geldi. Altyapı futbolcularımıza örnek olsun diye Vakıfköy'de yapıyoruz bu töreni. Ertuğrul, Bursaspor'un kaptanı. Olması gereken de bu. Sizlere örnek olsun. Demek ki çalışınca hepiniz Ertuğrul veya Enes olabilirsiniz” diye konuştu.

ALİ AY:"ERTUĞRUL GİDİCEKSE AVRUPAYA GİTSİN"

"Ertuğrul'u biz bundan sonra da kaptan olarak görmek istiyoruz” diyen Ay, “Gidecekse de Avrupa'ya gitsin istiyoruz. Bizi orada temsil etsin istiyoruz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu anda milli takımda. Bundan sonra da oranın as takım futbolcularından olacaktır. Kendisinden Allah razı olsun. Ayrıca Samet hocama da teşekkür ederim. Altyapımıza çok önem veriyor. Buradaki hocalarımıza da teşekkür ederim. 8-9 altyapıdan gelen oyuncularımız A takımda antrenmana çıkıyor. 2 sene sonra yüzde 50'nin üzerinde altyapıdan oyuncu görmek istiyorum. Sistemimizi de buna göre kurduk. İnşallah başarılı ve verimli olurlar. Daha nice Ertuğrullar ve Enes'le çıkar. Biz de Bursaspor'u zevkle izleriz" diye konuştu.

ERTUĞRUL ERSOY:"PROFESYONEL İMZAYI ATTIĞIMDA KAPTANLIĞI HAYAL ETMİŞTİM"
Ertuğrul Ersoy ise, imza törenin yapıldığı tesisin kendisi için anlamı büyük olduğunu belirterek, "Gelirken yolda bir şey hatırladım ve o günlere geri döndüm. 4 yıl öncesinde burada ilk profesyonel imzayı attığımda kaptanlığı hayal etmiştim. Şimdi kaptan olarak sözleşmesini yenileyen bir futbolcu olarak karşınızdayım. Şu anda ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. Başkanım ve menajerim 15 dakika içinde sözleşmeyi halletti. Ne biz ne de kulübümüz sıkıntı oluşturdu. Böyle de olması gerekirdi” açıklamasını yaptı.

 

 

"ŞİMDİ DE HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK"

Üzerinde emeği olan tüm hocalara teşekkür eden Ersoy, “Bugünün mimarı onlardır. Hedeflerim, her zaman söylediğim gibi kaptanlıktı. Şimdi de hedefim Avrupa'da oynamak var. Bana inananları Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Ben bunu erken yaşlarda kafamda belirlemiştim. Kulübüm de arkamda. Bana inananlara ve güvenenlere çok teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ertuğrul Ersoy, sözleşmeye imza attı ve altyapı oyuncularına hediyeler dağıtıp, birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.