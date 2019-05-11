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Bursaspor hayat buldu

DHA

Süper Lig'de Antalyaspor karşısında kazanan Bursaspor, haftalardır süren 3 puan özlemine son verdi. Aynı zamanda maçta pek çok ilk yaşanırken yeşil beyazlı ekip, puanını 33'e yükselterek lige tutundu

Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan Bursaspor, bu özlemine Antalya'da son verdi. Yeşil-beyazlı ekip, Aurelien Chedjou'nun attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanırken; aynı zamanda 7 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk yarısındaki Antalyaspor yenilgisiyle başlayan süreçte 17 maçta sadece bir kez kazanabilen Bursa temsilcisi, böylelikle bu olumsuz gidişatı da Antalya deplasmanında sonlandırdı. Böylelikle puanını 33'e çıkaran Bursaspor'un ligde kalma umutları da arttı.

TUNAY TORUN: GÖZTEPE MAÇINI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

Karşılaşmanın ilk 11'inde yer almasına karşın maç öncesindeki ısınmada zorlanması nedeniyle riske edilmeyen Tunay Torun, maçta görev alamadı. 2 hafta önce ayağının burkulduğunu belirten Tunay Torun, "Erzurum'a gidemedim, bayağı bir şiş vardı. Günde 2 tedavi yaptık, sağlık ekibimiz sağ olsun yoğun çalıştı. Maça da başlayacaktım, denedik ama olmadı. Bu önemli maçta 10-15 dakika sonra çıkmaktansa fit bir oyuncu oynasın dedik" dedi.

Bursaspor'un kader maçı olduğunun altını çizen Tunay, "Biz Bursaspor için mücadele veriyoruz. 3 puanı aldığımız için mutluyuz, tabii ki burada bitmedi. Göztepe maçını da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

FURKAN: GALİBİYETİ ALDIK AMA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Bursaspor'un genç oyuncusu Furkan Soyalp ise, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda temkinli konuştu. Alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getiren genç oyuncu, "Buraya hedefe kitlenmiş olarak geldik. Bugün galibiyeti aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Şu an kötü bir süreçteyiz. Hafta içi çalışarak taraftarlarımıza mesaj vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPLASMANDA 3 PUAN HASRETİ SON BULDU

Bursa temsilcisi, Antalyaspor galibiyetiyle deplasmandaki galibiyet hasretini de sonlandırdı. Bu sezon ligdeki ikinci deplasman galibiyetini alan yeşil beyazlı ekip, dış sahadaki 8 maçının ardından 3 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar daha önceki deplasman galibiyetini ligin 13'üncü haftasında Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederek elde etmişti. Öte yandan Antalyaspor'u evinde 3 maç sonra yenen Bursaspor, son viraja doğru girilen ligde oldukça kritik bir galibiyet elde etti.

MESUT BAKKAL, İLK KEZ KAZANDI

Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine getirilen Mesut Bakkal, takımıyla çıktığı 5'inci maçta ilk galibiyet sevinci yaşadı. İlk kez yeşil beyazlı ekibin başında Trabzonspor'a karşı çıkan deneyimli çalıştırıcı, 1-0 kaybetti. Ardından Kasımpaşa ile 1-1, Akhisarspor maçında ise 0-0 berabere kalarak iki beraberlik yaşayan Mesut Bakkal ve öğrencileri, kritik maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ise deplasmanda 2-0 mağlup olup galibiyet hasretini dindirememişti.

UMUT MERAŞ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bursaspor'da Antalya maçı öncesi sarı kart ceza sınırında Aytaç Kara, Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Umut Meraş ve Ramazan Keskin kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu isimler arasında yer alan Umut Meraş karşılaşmanın 30'uncu dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Gelecek hafta ligin düğüm maçı olan Göztepe karşılaşmasında sahada yer alamayacak Umut Meraş, ayrıca maçın 78'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

CHEDJOU, GOLCÜ KİMLİĞİNİ HATIRLADI

16´ncı dakikada şık bir kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandıran Kamerunlu stoper, uzun bir sürenin ardından gol sevinci yaşadı. Daha önce ligdeki son golünü Galatasaray formasıyla 17 Ekim 2015´te Gençlerbirliği´ne karşı kaydeden Chedjou, böylelikle forma şansı bulduğu 54 lig maçının ardından bir kez daha gol sevinci yaşadı. Bu aynı zamanda Chedjou´nun, Bursaspor formasıyla da ilk golü oldu.

2013/14 sezonunun başında Fransa´nın Lille Kulübü´nden Galatasaray´a gelen ve Türkiye´de forma giymeye başlayan Chedjou, ilk sezonunda 21 maçta 3, ikinci sezonunda da 26 maçta 4 gol atarak skorer bir stoper olduğunu göstermişti. Ancak daha sonrasında sakatlıklar ve sarı kırmızılı ekipte fazla forma şansı bulamaması Chedjou´nun performansını etkilerken; Medipol Başakşehir´in kadrosuna bedelsiz kattığı 33 yaşındaki savunmacı, bu sezon Bursaspor´da kiralık olarak forma giyiyor.

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