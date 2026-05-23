        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bursaspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i açıkladı

        Bursaspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i açıkladı

        Yeni sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Bursaspor, Legia Varşova ile yollarını ayıran Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i renklerine bağlayarak tarihi bir transfere imza attı. En son 2021-2022 sezonunun devre arasında Thievy Bifouma ve Joao Pedro'yu renklerine bağlayan Bursaspor, 4 yıl aradan sonra ilk kez bir yabancı futbolcuyu transfer etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 22:54 Güncelleme:
        Bursaspor'a Kolombiyalı orta saha!

        Kadro yapılanmasında iddialı adımlar atan Bursaspor, transfer perdesini uzun yıllar unutulmayacak bir hamleyle açtı.

        Yeşil beyazlı yönetim, Polonya ekibi Legia Varşova ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı merkez orta saha oyuncusu Juergen Elitim ile el sıkışarak kulübün yeni sezonundaki ilk transferini resmen duyurdu.

        4 YIL SONRA BİR İLK

        Bu transfer, yeşil-beyazlı kulübün yakın tarihi açısından da büyük bir dönüm noktası anlamını taşıyor. En son 2021-2022 sezonunun devre arasında Thievy Bifouma ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan Timsah, tam 4 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir futbolcuyu tescil ettirmiş oldu.

        Kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Juergen Elitim / Welcome to our family, Juergen Elitim" denilerek transfer kamuoyuna ilan edildi.

        Geçtiğimiz günlerde borç yükünü büyük oranda eriterek idari bir devrim gerçekleştiren Bursaspor yönetimi, böylece saha içi mühendisliğinde de şampiyonluk hedefinin ilk güçlü temelini atmış oldu. Polonya'da son 3 sezonda sergilediği istikrarlı oyunla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcunun, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlık kampında takıma dahil olacağı bildirildi.

