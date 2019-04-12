Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Bursaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

BURSASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Bursa BŞB.

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

HAKEM: Bülent Yıldırım

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Yusuf, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

FIRTINA'DA 2 EKSİK

Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren Rodallega ile sakatlığı geçen Filip Novak ise maç kadrosunda yer alabilecek.

86. RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bursa'da yapacakları maçla 86. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

BURSA'DAKİ MAÇLARDA TRABZON ÖNDE

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.

MESUT BAKKAL İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Öte yandan Samet Aybaba ile geçen hafta yollarını ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mesut Bakkal sahaya iniyor. Zorlu bir sıralamada takımın başına geçen Bakkal, iyi bir başlangıç hedefliyor. Bu karşılaşmadan alınacak 3 puanla birlikte yeşil-beyazlılar da azda olsa nefes alma peşinde. Ayrıca Bursaspor taraftarlarının da maça ilgi göstermesi ve tribünlerin büyük bir kısmını doldurması bekleniyor.