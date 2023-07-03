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Bursaspor’un yeni başkanı Recep Günay mazbatasını aldı

Bursaspor’un yeni başkanı Recep Günay, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan törenle mazbatasını aldı. Günay, “Bursaspor’a sahip çıkın. Yoksa Bursaspor diye bir kulüp kalmayacak. Biz Bursaspor’un nefes alması için bir süre aldık” dedi.

Bursaspor’un yeni başkanı Recep Günay mazbatasını aldı
İHA

Bursaspor’da dün gerçekleşen Olağanüstü Kongre’de başkan olan Recep Günay bugün mazbatasını aldı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı Ayhan Barışıcı, “Bursaspor Kulübü, Bursa’yla bütünleşmiş bir kulüptür. Onun yaşaması, onun mutluluğu ve başarıları bizleri memnun eder. Bizler mücadele ediyoruz. Kaçmak en kolayıdır. Çok önemli bir dönemdeyiz. Sadece Genel Kurul olarak Bursaspor’u görmemiz lazım. Bütünüyle görmemiz gerekiyor. Yeni seçilen yönetim kurulumuz bunun hassasiyetine vararak hareket ederse geleceğimiz aydınlık olarak görüyorum” dedi.

Divan Başkanı yardımcısı Levent Batur ise, “Bu odaya geldiğimiz zaman farklı bir heyecan yaşıyoruz. Şampiyonluk fotoğraflarının önünde yer alarak duygulanmamak elde değil. O günlerden bugünlere nasıl geldik bilemiyorum. Futbol takımlarının genelde düşüşleri ulusal ve uluslararası yarışlara girince oluyor. Ama biz kurumsal anlamda da var olamadık. Kurumsal hafızamızı yitirdik. 2015 Bursaspor için bir milattır. Recep Bölükbaşı bıraktığında 110 milyon Euro borcu vardı. Geldiğimiz nokta ortada. 1 milyar 250 milyon TL’nin üstünde borcumuz var. Şu an Recep Başkana hayırlı olsun diliyorum. Şu an güncel durumumuz öyle bir noktada ki bizleri çok üzüyor. Elimizde kalan futbolcular mücadele edeceğiz. Sportif anlamda da çözülmesi gereken birçok konu var. Sadece mevcut yönetim bunları çözemez. Şehrimizin bir olarak hareket etmesi gerekiyor. Bu kulübü nasıl yaşatabiliriz bunların stratejisini şimdiden çizmemiz gerekiyor. Sonra vicdan azabı çekmeyelim” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un eski yöneticisi Selim Yolgeçen de bir konuşma gerçekleştirdi. Yolgeçen, “Burada konuşurken zorlanıyorum. Genel Kurul’dan sonra 1 dakika dahi uyumadım. Şampiyon Bursaspor hiçbir zaman yalnız bırakılmamalı. Herkesin Bursaspor’un çatısı altında birleşmesini istiyorum. Bursaspor’un Vakıfköy gibi bir tüten bacası var. Lütfen burayı söndürmeyelim. Kıymetli Başkanın Ömer Furkan Banaz ve yönetici arkadaşlarımla daha iyi şeyler yapmak isterdim. Bütün gücümüzle de çalıştık. Transfer tahtası cezası ile de karşı karşıya kaldık. 10 yaşındaki bir yavrumuzu dahi lisanslaştıramıyorduk. İsterdim ki Onur Özselek gibi olalım ve alnımız açık çıkalım İnşallah Recep Başkanıma Bursa’mız destek verir. 1963 Bursaspor Kulübü’nü hiçbir zaman Bursaspor yerine koymadık. Bursaspor’un yerine koyulacak bir takım yok. Herkes bunu öyle bilsin. Lisanslayamadığımız yavrularımızı bu takım çatısı altında lisanslayarak, transfer tahtasını açınca Bursaspor Kulübü çatısı altında buluşturmak istiyorduk. Söz veriyorum, 10-11-12 yaşında çocuklarımız var. Onların hepsi Bursaspor’un evladıdır. Bursaspor’dan başka forma giymeyecek. Söz veriyorum sizlere. Şampiyonluk yaşamış camiamızı ne olursunuz yaşatalım, bir araya gelelim ve kenetlenelim” şeklinde konuştu.

Bursaspor’un yeni başkanı Recep Günay ise şunları söyledi: “Bursaspor’da daha önce başkanlık yaptığım zaman 2 Trilyon’a aldım, 2 Trilyon’a bıraktım. Futbolcu satmadığım için başıma gelmeyen kalmadı. Burası büyük bir çark. Ben bu çarklara çomak soktum. Aradan 22-23 yıl geçti hala aynı şeyleri söylüyorlar benim için. Benim aldığım topçulardan sonraki dönem yöneticileri onları satarak para kazandı, devam adam oldular ama bana hakaret ettiler. Personelin maaşı da günü gününe ödenmiştir. Ben varoş çocuğu olduğum için suçluyum. Sonra şampiyonluk türküleri söyleniyordu ama küme düştük. 20-25 senedir bana hakaret ediliyor ama bu kulübü kim zarara uğrattıysa beyefendi oldu. Levent Kızıl kulübü ayağa kaldırdı, küfürle gönderdiler. Orhan Özselek müthiş başarılar elde etti, gittiler arabasının tekerleklerini kestiler. Şimdi başkan bulunamıyor, yönetici bulunamıyor. Bursaspor’dan istifa edip gidiyorlar. Başkanın evine toplu halde gidiliyor ailesinin yanında küfür ediliyor. Bu böyle olmaz. O zaman kimse sahip çıkmaz buraya. Ben başkanlığı düşünen birisi değildim. Bir adam çıktı İstanbul’dan 200 milyon TL param var dendi herkes onun yanına gitti. Biz kendi değerlerimize hakaret ettirdiğimiz müddetçe buraya kimse gelmez. Bu borç önemli değil, biz buradan çıkarız. Ama camia biterse hiçbir şey olmaz. Biz camia bırakmadık burada.”

Recep Günay açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Büyükşehir Belediye Başkanı sahip çıktı kulübe, başarılı oldu, olmadı ama ölmesini engellediler. İbrahim Burkay Her daim sahip çıktı takıma. Edilmeyen küfür kalmadı. Birbirimizi yemeden bu kulübü çıkartmamız lazım. Bursaspor’un borcu Bursa sahip çıkarsa bir haftada temizlenir. Bursaspor kendine gelmeli artık. Valime ve emniyet müdürüme sesleniyorum Bursaspor’a sahip çıkın. Yoksa Bursaspor diye bir kulüp kalmayacak. Biz Bursaspor’un nefes alması için bir süre aldık. Bursaspor’a lütfen sahip çıkın. Bursaspor öldükten sonra dua okuyan çok olur. Sonra herkes birbirine suç atar.”

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