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Doğum giren ünlü şarkıcı, "Allah bir kere isteyen herkese versin. İnanılmaz bir duygu tarif edilemez. Burak’ın doğum anını gördüm. Allah’a inanmayan taş olur, böyle bir mucize olamaz" sözleriyle duygularını dile getirmişti.



Ünlü çiftin bebeklerinin dünyaya geldiği anlara ilişkin yeni fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. İşte o kareler...