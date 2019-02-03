Büşra Yalçın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Büşra hayatı

Survivor Büşra Yalın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 Türkiye kadrosunda olan Büşra Yalçın, dün akşam ödül ve dokunulmazlık oyununda ter döktü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da yorum yağmuruna tutulan Survivor Büşra Yalçın hakkında daha detaylı bilgiler haberimizde.

SURVİVOR BÜŞRA YALÇIN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Büşra Yalçın, 21 yaşında ve Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor ve Çanakkale'de Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyor. Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor ; İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir Survivor’ı yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hakettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk ve Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Öte yandan Büşra Yalçın, Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak arasında çıkan sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan yönetici Büşra Nur Yalçın kavga sırasında yaralanmıştı.