Depremlere ve yer kabuğuna dair birçok şey hâlâ büyük bir gizem. Zaman zaman yaşanan büyük depremler, ilginç gerçekleri ortaya çıkardığında yer kabuğunun sınırları bizi bir kez daha şaşırtıyor.

Buna bir örnek olarak; 1994 yılında Bolivya'da meydana gelen ve en büyük depremler arasında yer alan 8,2 büyüklüğündeki deprem sıra dışı bir gerçeği keşfetmemizi sağladı.