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Pandemi ile birlikte dijitalleşme hızı gittikçe artan dünyada veri ve veri odaklı yatırım kararları tüm sektörler için artık hayati öneme sahip hale geldi. Veriyi ve veri analizini doğru kullanan firmalar, rakiplerine göre ciddi avantajlar sağladığını gösteren küresel pazar araştırma kuruluşu IDC’nin (International Data Corporation) araştırmaları, “veri-odaklı” stratejiler geliştirebilen organizasyonların dijital dönüşüm yolculuklarında da rakiplerinin önüne geçtiğini ortaya koyuyor.

IDC 2020 global gelecek tahminlerine göre, 2022 yılı itibariyle Global 2000’de yer alan şirketlerin müşteri verisi edinimini iyileştirmek adına büyük veri, analitik ve yapay zeka çözümlerine 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını öngörülüyor. Araştırmaya göre 2025 yılına kadar dünya çapında yılda 163 zetabyte verinin (1 zetabyte=1 milyar byte) yaratılacağını tahmin ediliyor.

SADECE YÜZDE 5’İ YAPAY ZEKAYI VERİMLİ KULLANIYOR

Veriden değer yaratmak ve kurum çapında veri stratejilerini uygulayabilmek anlamında kendilerini değerlendirmeleri istenen IDC’nin Türkiye’deki CIO’larla Eylül 2020’de yaptığı “Türkiye CIO Zirvesi” araştırmasına göre; kurumların sadece yüzde 10’u veriden etkin şekilde yararlanabildiklerini belirtiyor. Yapay zeka için veri yönetimi konusunda ise katılımcıların sadece yüzde 5’i bunu verimli bir şekilde yapabildiklerini ifade ediyor.

ESKİ TİP TEKNOLOJİLER PROBLEM YARATIYOR

Birçok organizasyonun bugünün değişen ihtiyaçlarına paralel olarak hızla artan veri hacmine cevap veremeyen eski tip geleneksel veri depolama mimarileri nedeniyle çeşitli problemler yaşadığına dikkat çeken IDC araştırmalarında, “Veri-odaklı” yeni iş modellerinin benimsenmesi ve uygulanabilmesinde altyapı modernizasyonun kritik bir öneme sahip olduğunun altı çiziliyor.

ÖNE ÇIKAN 3 UNSUR

Araştırmalara göre hızla artan veri hacmini destekleyen daha büyük veritabanlarını yönetmek için şu 3 unsur ön plana çıkıyor:

- Yüksek bellek kapasitesine sahip depolama çözümleri

- Artan performans ihtiyacı için daha düşük gecikme (latency) oranlarını destekleyebilen yeni nesil yazılım-tanımlı depolama çözümleri

- Yapay zeka makine öğrenimi (AI/ML) ve bulut-tabanlı altyapı

VERİ HACMİ BÜYÜDÜKÇE, İHTİYAÇLAR DA ARTIYOR

Bilgi teknolojileri (BT) yöneticileri hem bütçe kısıtlamaları nedeniyle maliyetleri düşürme, hem de rekabetçi olmak anlamında veri analitiğinden eyleme geçirilebilinir çıktılar elde etmek için gereken süreyi azaltma anlamında da ciddi baskılar yaşıyor. Bununla birlikte özellikle finans, üretim, perakende, bazı devlet kurumları ya da çok sayıda kullanıcısı olan diğer büyük kurumlar, büyük veri yığınlarıyla başetmek durumundalar.

Veri hacimleri büyüdükçe ve yapay zeka (AI) iş yükleri daha karmaşık hale geldikçe de kurumların yüksek performans elde edebilecekleri teknoloji çözümlerine ihtiyaçları da artıyor.

ARTIK YAZILIM TANIMLI TEKNOLOJİLER ÖNE ÇIKIYOR

Geçmiş dönemde, yoğun işyüküne sahip olan kurumların gelişmiş veri merkezi depolama teknolojisi olarak bilinen 3D NAND SSD kullandığını belirten uzmanlar, şunları ifade ediyor:

“Artık veri depolama performansını hızlandırmak isteyen kurumlar, güçlü sunucular ve en yeni SSD’ler tarafından yönlendirilen yazılım-tanımlı depolama çözümlerine yönelerek pek çok fayda elde etme şansına sahipler. Yazılım tanımlı depolama teknoloji dünyasındaki son yenilikler organizasyonlara veri yönetimi iyileştirme anlamında ciddi avantajlar sağlıyor. İşyükü yoğun olan birçok kurum, daha hızlı iş/zaman oranına (throughput) ve daha yüksek saniye başına girdi-çıktı (IOPS) performansı elde edebiliyor.”

HPE, INTEL, VMWARE...

Veritabanı dünyası kökten dönüşmeye devam ederken, kurumların da veritabanları ve uygulamalarında radikal değişiklikler yapmak durumunda olduğunun altını çizen uzmanlar, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Örneğin; bellek açısından optimize edilmiş ilişkisel veritabanı çözümleri (SAP HANA gibi) yüksek performanslı analitik işlem yeteneği sunarken, hızlı işlem hacmi proses etme ve bellekte kalıcı veri depolama gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu yüzden kurumların bu çözümleri destekleyecek altyapı yatırımlarına ihtiyaçları artmaya devam edecek. Yazılım-tanımlı veri merkezindeki son yenilikler, kurumların veriyi yönetme yöntemlerini iyileştirmelerine olanak tanıyor. Yoğun-işyüklerine bağımlı olan birçok kurum, daha hızlı iş hacmi ve daha yüksek IOPS oranlarına sahip bir çözümden faydalanabilir. Intel Optane Teknolojileri ile güçlendirilmiş Xeon tabanlı, şekillendirlebilinir altyapı olarak da bilinen HPE Synergy sunucuları, çeşitli kullanım durumları ve işyükleri için test edilen yazılım-tanımlı depolama çözümü VMware vSAN ile birlikte kurumlara veri yönetimi anlamında ciddi avantajlar sağlıyor. Yoğun işyükleri ile çalışan kurumlar Intel OptanevDC SSD’ler ve HPE Synergy sunucularla VMware vSAN depolama çözümlerini birlikte kullanarak depolama ve işleme performansınlarını artırabilirler.”