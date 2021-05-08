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HaberlerParaSON DAKİKA! Dogecoin'de balina dalgası! Piyasalar Elon Musk'a kilitlendi! Dogecoin neden düştü?
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Büyük yatırımcı SNL öncesi Dogecoin satmaya başladı

Elon Musk'ın sunacağı SNL programı yayımlanmadan 1 dakika önce Dogecoin bir anda düşüşe geçti. 30 dakikada 0.71 dolardan 0.59 dolara geriledi. Sert düşüşten 15 dakika önce kripto para borsalarındaki cüzdanlara büyük miktarlarda Dogecoin transfer edilmesi 'balina' olarak adlandırılan büyük yatırımcıların satış dalgasını tetiklediği yorumuna yol açtı. Dogecoin 0.60'ın altından gelen tepki alımlarıyla 19.45'te yeniden 0.66 dolara yükseldi

SON DAKİKA! Dogecoin'de balina dalgası! Piyasalar Elon Musk'a kilitlendi! Dogecoin neden düştü?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ABD'nin ünlü komedi programı Saturday Night Live'ın (SNL) sunucu koltuğuna oturdu. Daha önce birçok ünlü isim SNL'de sahne aldı. Ancak Elon Musk Twitter'da yaptığı paylaşımlarla SNL'i bu hafta sadece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin değil kripto para yatırımcılarının da heyecanla takip etmesini sağladı.

Musk 28 Nisan'da yaptığı ilk duyuruda ünlü The Godfather filmine göndermede bulunarak yaptığı kelime oyunuyla "The Dogefather, SNL, 8 Mayıs" mesajını paylaştı.

Ardından dün yaptığı açıklamada ise 'konuk oyuncular' mesajıyla SNL'e katılacak isimlerin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta çok da kaliteli olmayan bir şekilde Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpek de yerleştirilmişti.

Bu paylaşımlar Elon Musk'ın SNL'de Dogecoin'le ilgili önemli bir açıklama yapacağına dair önemli bir beklenti oluşturdu. Sosyal medyada daha önce bilançosuna Bitcoin ekleyen Tesla'nın Dogecoin de aldığına dair dedikodular bile yayıldı.

Bu sebeple 28 Nisan sabahı 0.27 dolardan işlem gören Dogecoin bugün 0.71 dolara kadar yükseldi. Yani Elon Musk'ın yarattığı beklenti yüzde 162'lik yükselişe yol açtı.

1 DAKİKA ÖNCESİNDE BAŞLADI

SNL dünyada farklı ülkelerde farklı saatlerde yayımlanıyor. İlk olarak Türkiye saati ile ise 18.30'da izleyicilerle buluştu.

18.29'da yani program yayımlanmadan sadece 1 dakika önce ise inanılmaz bir satış başladı. Dogecoin 0.71 dolardan 30 dakika içinde 0.59 dolara düştü. Tam olarak ne yaşandığını değerlendirmek için tozun biraz kalkmasını beklemek gerekiyor. Ancak ilk anda 18.15 civarında bir kripto para borsasındaki tek bir cüzdana 11, başka bir kripto para borsasındaki tek bir cüzdana ise yaklaşık 15 milyon dolar değerinde Dogecoin transfer edildiği tespit edildi.

Bu da satışları 'balina' denilen büyük yatırımcıların tetiklediği yorumuna yol açtı.

Bu satışlar Elon Musk'ın dediği veya demediği bir şeyler yüzünden yapılmadı. Çünkü satışlar başladığından Elon Musk daha ekranda belirmemişti bile. Bu sebeple yapılan satışlar kâr satışı olarak değerlendirildi.

Anlık olarak 0.60'ın altını gören Dogecoin'de saat 19.00 itibarıyla ise tepki alımları başladı. Saat 19.45 itibarıyla yeniden 0.66 dolara yükseldi.

Dogecoin bu seviyesiyle son 1 haftada yüzde 80 değer kazanmış durumda.

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