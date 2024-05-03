Büyülü dünyalara açılan kapı: Haftasonunuzu sihirli kılacak 10 fantastik film önerisi!

4. A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS (TALİHSİZ SERÜVENLER DİZİSİ)

Jim Carrey ve Meryl Streep gibi isimlerin oynadığı 2004 yapımı filmde, büyük bir yangın ebeveynlerini öldürünce üç çocuk, ebeveynlerinin büyük servetini çalmak için gizlice plan yapan kuzen ve tiyatro oyuncusu Kont Olaf'ın gözetimine verilir. 1 saat 48 dakika uzunluğunda olan bu filmin ayrıca 1 Oscar ödülü vardır.

IMDb puanı: 6.8/10