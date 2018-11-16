Kumuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbolda sadece ekonomik konularla gündeme gelmelerinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Diğer takımlardan ayrıştığımız bir şey yok, bu işleri çözmeye çalışıyoruz, çözüyoruz. Zaman zaman olan şeyler." dedi.

Oyunculara ödemeleri her ay gerçekleştirdiklerini belirten Kumuşoğlu, "Konuyu ödeme noktasına da indirgemek bizi üzüyor. Burada önemli olan konulardan biri en fazla Türk oyuncuyu bizim oynatmamız. Ömer Utku Al, genç takım seviyesinde ama ligde 15-20 dakika süreler alıyor. Samet Geyik ve Kenan Sipahi de yerli oyuncular olarak önemli süreler alıyorlar. Yerlilerden en çok verim alan biziz." ifadelerini kullandı.

Ödemeler konusundaki sıkıntının bir kez olduğunu kaydeden Kumuşoğlu, "Büyütülecek sıkıntımız yok. Sorunları çözeceğiz. Ödemelerimizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DAİMA EN BÜYÜK BAŞARIYI EHDEFLİYORUZ

Kumuşoğlu, Beşiktaş olarak her zaman en büyük başarıları hedeflediklerini vurguladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ın çok iyi gittiğini anlatan Kumuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde iki mağlubiyetimiz var. Türk Telekom'a ve Fenerbahçe'ye mağlup olduk. İki yenilgiyi de deplasmanda aldık. Dusko Ivanovic gibi Avrupa'nın en iyi 10 hocasından birini getirdik. Kendisi hem iyi oyuncuydu hem iyi bir antrenör, kariyerli bir isim. Çok çalışkan. Herkes tarafından tanınan bir isim. Daima en büyük başarıyı hedefliyoruz."

KADINLARDA DA İDDİALIYIZ

Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de iddialı olduklarını söyledi.

Ligdeki 5 maçta sadece bir mağlubiyet aldıklarına dikkati çeken Kumuşoğlu, "Ligde çok iyi konumdayız. Beş maçın dördünü kazandık. Erkeklerde de kadınlarda da aldığımız yenilgilerdeki şanssızlığımız, Avrupa maçlarının ardından uzun seyahatler sonrası deplasman mücadelesine çıkmak oldu. Kadınlarda da iddialıyız." şeklinde konuştu.

ALTYAPILARDA MUAZZAM ATILIMLAR YAPTIK

Kumuşoğlu, altyapılarda da önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunların sonucunu aldıklarını ifade etti.

Kadın takımında altyapıdan çok sayıda oyuncunun yer aldığını vurgulayan Kumuşoğlu, "Bahar Çağlar, Esra Erden Atacan ve yabancılar dışındaki oyuncuların çoğu altyapıdan gelen isimler. Altyapılarda muazzam atılımlar yaptık. Bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gençlerimize imkan veriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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