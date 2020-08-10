Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran filmi oyuncuları kimler?

Buzkıran filmi bu akşam saat 00.20'de ATV kanalında sinemaseverler için yayınlanacak. 2016 yılında vizyona giren Buzkıran filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu sizle için hazırladık...

Buzkıran

Buzkıran filminde, Antarktika açıklarında bir geminin buz dağı ile karşı karşıya gelmesi ve ardından yaşanan olaylar konu ediliyor. Filmin çekimlerinin büyük bir çoğunluğu stüdyoda gerçekleştirildi. Peki Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran filmi oyuncuları kimler?

BUZKIRAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1985'de buzkıran gemi "Mikhail Somov", Antarktika açıklarında büyük bir buz dağı ile karşı karşıya kalır. Kaptan Petrov yanından geçmeye karar verir. Fakat bu esnada mürettebattan biri köpeğiyle denize düşer. Kurtarma operasyonu yüzünden gemi buz dağının yanından başarıyla geçemez ve buz dağının bir kısmına çarpar. Kaptan, ikinci kaptan tarafından ihbar edilir ve görevden alınır. Kurtarılmayı bekleyen gemide yeni kaptanın gelmesiyle işler iyice karışır.

BUZKIRAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Buzkıran filminin oyuncu kadrosunda Pyotr Fyodorov, Sergey Puskepalis, Aleksandr Pal, Vitaliy Khaev yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Postacı filminin konusu nedir? Postacı filmi oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYONPostacı filmi konusu ve oyuncuları
Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi?
TELEVİZYONYol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler?
Yayın akışı 10 Ağustos 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 10 Ağustos 2020
Aamir Khan Türkiye'de hangi filmi çekecek? Aamir Khan yeni filmi nerede çekilecek?
TELEVİZYONAamir Khan Türkiye'de hangi filmi çekecek?
9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı... Dünün reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON9 Ağustos reyting sonuçları
MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef son 16'ya kalanlar! 9 Ağustos MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef'te dün akşam kim kazandı?
Tövbeler Olsun 2. bölüm fragmanı! Tövbeler Olsun oyuncuları kimler?
TELEVİZYONTövbeler Olsun 2. bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye kim kazandı? 16'ya kalanlar! 9 Ağustos 2020 MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef kim kazandı?
Tövbeler Olsun oyuncuları kimlerdir? Tövbeler Olsun dizi konusu nedir?
TELEVİZYONTövbeler Olsun oyuncuları
Kibar Feyzo filmi oyuncuları kimlerdir? Kaç yılında çekilmiştir?
TELEVİZYONKibar Feyzo filmi oyuncuları kimlerdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X