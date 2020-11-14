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Toyota, C-SUV segmentindeki temsilcisi C-HR'da yeni bir versiyon tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, markanın tüm modellerindeki sportif odaklı versiyonu olarak bilinen GR Sport donanımı artık C-HR'da sunulacak.

Türkiye’de üretilen ve ilk kez 2016 yılında tanıtılan C-HR'ın yeni donanımında siyah zeminli logo ve ön farlar, piyano black tampon detayları ve sis farı çerçeveleri, koyu krom ön panjuru, daha agresif tasarımlı yeni ön spoyler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logoları bulunuyor.

Bu versiyonun dinamik gri gövde rengi ve siyah tavan dahil olmak üzere dokuz bi-tone renk temasıyla birlikte sunulacağı kaydedilirken, kabininde de yeni döşemelerin yanı sıra alcantara deri koltuk veya tamamen kumaş koltukların tercih edilebileceği bildirildi.

GR Sport'un donanımları arasında karartılmış camlar, akıllı giriş özelliği, LED uzun huzmeli farlar, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ve JBL ses sistemi de bulunuyor.

Sürüş dinaminleri ile de diğer C-HR'lardan ayrılan GR Sport donanımının, Avrupa’da Ocak 2021’den itibaren satışa sunulacağı belirtildi.