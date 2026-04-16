Türkiye, son günlerde art arda yaşanan okul saldırıları ile derin bir endişe içine girerken, gözler bu olayların dijital bağlantılarına çevrildi. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları sonrası ortaya atılan "C31K Telegram kanalı nedir?" sorusu, kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki, C31K kanalı nedir? İşte C31K kanalı hakkında merak edilenler...
Son 48 saatte Türkiye gündemine damga vuran Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında detaylar dikkat çekiyor. Uzmanlar dijital radikalleşme, kapalı mesajlaşma platformları ve gençler üzerindeki etkiler konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
C31K NEDİR? "CEHENNEMİN 31. KATI"
Açılımı "Cehennemin 31. Katı" olan C31K, başta Telegram ve Discord olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında örgütlenen radikal bir topluluktur. Kendilerini nihilist, neo-Nazi veya aşırı uç ideolojilerle tanımlayan ve yaşları 12 ila 18 arası değişen bu grup, internetin karanlık köşelerinde şiddet içerikli paylaşımlarıyla biliniyor.
OKUL SALDIRILARI VE C31K BAĞLANTISI
15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, C31K isimli Telegram kanalında saldırıya ait sansürsüz görüntülerin paylaşıldığı ve failin "kahraman" ilan edildiği tespit edildi.
Grubun sadece görüntü paylaşmakla kalmadığı, aynı zamanda; Diğer gençleri benzer eylemler yapmaya zorladığı ve "puanlama" sistemleri kurduğu, Para karşılığında şiddet eylemleri (kurşunlama, darp, haraç) için ilanlar verdiği, 2024 yılındaki Eskişehir saldırganı Arda K. gibi isimleri örnek göstererek gençleri nazi sembolleri ve aşırı şiddet ideolojileriyle zehirlediği iddia ediliyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, infiale yol açan bu paylaşımların ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Siber istihbarat birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, okul saldırılarını öven ve şiddet içerikli paylaşımlar yapan C31K isimli grubun yönetici ve üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 66 internet sitesine erişim engeli getirilmiş, 14'ü çocuk toplam 44 şüpheli gözaltına alınmıştır."
AİLELERE HAYATİ DİJİTAL GÜVENLİK UYARISI
Uzmanlara göre, C31K benzeri oluşumlar çocuklara en çok oyun platformları ve kapalı mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşıyor. Bu tür yapılar, ilk aşamada çocuklarda aidiyet duygusu oluşturarak güven kazanıyor; sonrasında ise baskı, tehdit ve yönlendirme ile tehlikeli eylemlere sürükleyebiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin, çocuklarının çevrim içi aktivitelerini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.