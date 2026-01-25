Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Çağdaş Atan: Bir puana sevinemeyiz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Çağdaş Atan: Bir puana sevinemeyiz

        Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 70 dakika çok iyi oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Atan: Bir puana sevinemeyiz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarı galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

        Atan, "İki takım için de zor maçtı. İlk yarının uzatma dakikalarında yediğimiz golün ardından ikinci yarının ilk 15 dakikası hariç maçın geri kalan 70 dakikasında çok iyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik. Bunun sebebi de sol kanadımızın işlememesi. Beklemediğimiz oyuncuların pas hataları da bunda etkili oldu. Onun dışında 70 dakikada çok iyi oynadık. Özellikle ikinci yarının son bölümünde etkili bir oyun sergiledik. Gaziantep ekibi çok iyi ve fizikli bir rakip. Biz bu nedenle bir puana sevinemeyiz. Bugün Kramer de golle döndü. Elimizde çok iyi 3 forvet var. Bununla etkili bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        "BUNDAN SONRA DAHA İYİ BİR TAKIM OLUYORUZ"

        Kadro tercihleriyle ilgili soruya da cevap veren Çağdaş Atan, eleştirilere tepki göstererek takımın gelecek maçlarda daha iyi olacağını, taraftarların ve kentin her ne olursa olsun takıma destek vermesi gerektiğini söyledi. Atan, "Bundan sonra daha iyi bir takım oluyoruz. Hamle oyuncularımız da var artık. Bunun sinyalini veriyoruz. Bir puan bizi mutlu etmiyor. Bunu bugünkü oyunla değerlendirmek lazım. Daha iyi olacağız. Bugün duran toplarda da iyiydik. Deniz o nedenle oyunda tuttuk ve son anlar asist de yaptı. Oğlunun ciddi bir sağlık problemi var ama ona rağmen örnek bir mücadele gösteriyor. Ona özel performansı için teşekkür ediyorum. Oğluna da geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum" şeklinde konuştu.

        "BAZI HAKEMLERDEN HALA KURTULAMADIK"

        Hakem yönetimiyle ilgili konuşan Çağdaş Atan, "Orta hakem iyi maç yönetti. Klasik bazı hakemlerden hala kurtulamadık. Berkan'ın pozisyona sıyırdı dendi. Oyun okuyamıyorlar. VAR hakemleri gözünün önündeki yanılabiliyor. İnsanlık hali. Biz de geldiğimizden beri galip gelemediğimiz için buna bahane olarak sığınamıyorum" dedi.

        "ÖZELLİKLE SOL KANADA TAKVİYE HEDEFİMİZ VAR"

        Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren Atan, "Bazı oyuncuları belirledik ama gelmek istemeyenler oldu. Düşündüğümüz isimler var özellikle sol kanat için. Birinci ve ikinci planlarımız var. En azından birini yürürlüğe koymamız gerekiyor. Başkanımızın verdiği mesai saygıya değer. Bir şey olacaksa bu sene o Konyaspor için çok iyi olacak. Kulübü revize etmek istiyoruz. Bunu yapmak için kanımızın son damlasına kadar çalışacağız. Hiçbir problemimiz yok. Biraz kalite eksikliğimiz vardı, onu da giderirsek daha iyi olacağız. Bu noktada bütün sorumluluk benim. Ben buraya hedefler koyarak geldim. Buradan başı dik çıkarsak seneye daha iyi olacağını göreceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti

        Çorum'da 40 yaşındaki vatandaş, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek düştüğü makinede hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?