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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Oyuncularla ilgili bazı kararları almamız gerektiğini düşünüyorum - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Oyuncularla ilgili bazı kararları almamız gerektiğini düşünüyorum

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Gecemiz, gündüzümüze karışmış durumda ama bazı noktalarda oyuncularla ilgili kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:04
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        "Oyuncularla ilgili kararlar almamız gerek"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Konyaspor, yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Bize karşı nasıl bir baskı uygulayacaklarını, bekleme şekillerini çok merak ediyorduk. Bize çok sürpriz olan hiç beklemediğimiz çok derinde 11 kişi topun arkasına geçip savunma yapan, geriden sadece uzun toplarla çıkmaya çalışan bir Konyaspor bulduk karşımızda. Nitekim o uzun toplardan biri savunma arkamıza gitti ve oradan bir gol yedik. Bence çok üretemedik ilk yarı belki ama oynama isteğimiz üzerine berabere bitirdiğimiz bir ilk yarı bizim için bir şans oldu. İkinci yarı daha iyi başlayıp, galibiyeti getirecek oyunları ve golleri bulmak istiyorduk. Maçın ilk 5 dakikalık bölümüne klasik biraz tutuk başladık ama ona rağmen yapılan bir orta 40-50 metreden gelen bir orta ve yine savunma hatası, bu ara çok sık tekrarlıyoruz. Çok kolay goller yenmeye başladık. Biz aynı takımla geçen sene ligin en az gol yiyen üçüncü takımıydık." ifadelerini kullandı.

        Takımın reaksiyon veremediğini söyleyen hoca,"Maalesef şu an aynı takım, bu reaksiyonu veremiyor. Özellikle savunma anlamında çok çalışmamıza, görüntülü bir şekilde desteklememize rağmen takım o reaksiyonu veremiyor. 2-1'den sonra aslında Serdar'la, Deniz'le ve Piatek ile kalenin ağzından topu içeri atamadık, 2-2'yi yakalama şanslarını teptik. Sonra üçüncü golden sonra takım biraz kırıldı. Yine de 3-2'yi bulduk. Geç olmasına rağmen biraz daha yüklenmeye çalıştık ama bize bir sonuç getirmedi. Mazeretin arkasına sığınmadan herkesin özellikle takımımın taşın altına elini sokması gerektiğini, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla mesai harcıyoruz, çok fazla çalışıyoruz. Gecemiz, gündüzümüze karışmış durumda ama bazı noktalarda oyuncularla ilgili kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu takımın bu alışkanlığı var. Krize girdiği zaman zor reaksiyon veren bir takım, geçen sene bunu yaşadık. Bundan önceki iki dönem hocalarımız da yaşadı. Bu reaksiyonu bir an önce verdirecek kararlar alabiliriz. Onları oturup, yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız" şeklinde konuştu.

        "ZORLU BİR FİKSTÜRDEN GEÇİYORUZ"

        Zor bir maça gideceklerini hatırlatan Atan, "Zor bir maça daha gidiyoruz şimdi Kopenhag'a. Zorlu bir fikstürden de geçiyoruz. Onun üstüne Beşiktaş maçı var. Kafamızı kaldırmak için güzel iki maç var gibi gözüküyor önümüzde. Reaksiyon vermediğiniz sürece bu fırsatlar size daha negatif yükte bindirebiliyor. O yüzden iyi bir durumda, iyi bir galibiyet alıp, puan alıp kafamızı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

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