Çağla Şıkel: O anı unutmak isterdim

2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evlilik yaşayan Şıkel, evliliğe kapılarını kapatmadığını söyleyerek, "Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor. ‘Asla’ dediğim bir şey yok. Ama bugün bulunduğum yerde önceliğim çocuklarım, huzurum ve hayatımın dengesi" dedi.