Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Şıkel: O anı unutmak isterdim

        Çağla Şıkel: O anı unutmak isterdim

        Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, "Tek bir anı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusu karşısına duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çağla Şıkel, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Şıkel, ölüm korkusundan, evlilikle ilgili düşüncesine, çocuklarıyla ilişkisinden, unutmak istediği ana dair pek çok şeyi anlattı.

        2

        2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evlilik yaşayan Şıkel, evliliğe kapılarını kapatmadığını söyleyerek, "Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor. ‘Asla’ dediğim bir şey yok. Ama bugün bulunduğum yerde önceliğim çocuklarım, huzurum ve hayatımın dengesi" dedi.

        3

        2007 yılında babası Hüseyin Şıkel’i kalp krizi sonucu kaybeden Çağla Şıkel, "Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusu karşısına duygusal anlar yaşadı.

        4

        Uzman psikolog Gökhan Çınar’ın programına konuk olan Şıkel, "Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

        5

        Ünlü model, büyürken kendisini en çok zorlayan duygulardan birinin de 'ölüm korkusu' olduğunu söyledi.

        6

        Şıkel, "Bütün yaşadıklarımla ilgili her şeyi unutacaksam aklımda kalmasını istediğim tek şey çocuklarımın doğumu olurdu. Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum" dedi.

        #çağla şıkel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü