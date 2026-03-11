Çağla Şıkel: O anı unutmak isterdim
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, "Tek bir anı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusu karşısına duygusal anlar yaşadı
Çağla Şıkel, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Şıkel, ölüm korkusundan, evlilikle ilgili düşüncesine, çocuklarıyla ilişkisinden, unutmak istediği ana dair pek çok şeyi anlattı.
2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evlilik yaşayan Şıkel, evliliğe kapılarını kapatmadığını söyleyerek, "Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor. ‘Asla’ dediğim bir şey yok. Ama bugün bulunduğum yerde önceliğim çocuklarım, huzurum ve hayatımın dengesi" dedi.
2007 yılında babası Hüseyin Şıkel’i kalp krizi sonucu kaybeden Çağla Şıkel, "Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusu karşısına duygusal anlar yaşadı.
Uzman psikolog Gökhan Çınar’ın programına konuk olan Şıkel, "Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.
Ünlü model, büyürken kendisini en çok zorlayan duygulardan birinin de 'ölüm korkusu' olduğunu söyledi.
Şıkel, "Bütün yaşadıklarımla ilgili her şeyi unutacaksam aklımda kalmasını istediğim tek şey çocuklarımın doğumu olurdu. Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum" dedi.