Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Çağla Şıkel: Spor yapabilmek için tedavi oluyorum - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: Spor yapabilmek için tedavi oluyorum

        Sağlık sorunlarından bahseden Çağla Şıkel, "Kalçalarım ile ilgili bazı sorunlar vardı. Spor yapabilmek için bazı tedaviler oluyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Spor yapabilmek için tedavi oluyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağla Şıkel ve Nefise Karatay, TOÇEV'in etkinliğinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, "Çok güzel bir amaç için bir aradayız. TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) yararına burada olmak benim için çok güzel. Eğitime katkıda bulunmak anlamlı" dedi.

        Sağlık sorunları olduğundan bahseden Çağla Şıkel, "Kalçalarım ile ilgili bazı sorunlar vardı. Spor yapabilmek için bazı tedaviler oluyorum. Topallıyorum biraz ama iyiyim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte sörf eğitimi alan ünlü model, geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı'nda yaptıkları sörften de bahsetti. Şıkel, "Sörf için havanın derecesi çok soğukmuş. Normalde bu havalarda yapan yoktur herhalde. Çocuklarımla sörfte zaman geçirirken keyif alıyorum. Kış mevsimi ve sörf bağdaşmıyor ama biz bağdaştırdık. Çocuklar 9 - 10 derece havada dalgaların üzerinden zıplıyordu. Onların mutluluğuna şahit olmak inanılmaz bir şans. Onlar bu spordan aşırı keyif alıyorlar" dedi.

        "ANNELİK AĞIR MESAİ İSTEYEN BİR İŞ"

        Çocuklarından bahsetmeye devam eden Çağla Şıkel, "Kuzey boyumu geçti, babasının özel bir işi olduğu zaman veya benim özel bir işim olduğunda çocuklarımız bu anları bizimle paylaşmak istiyorlar. Ben biraz sınır çizerim, onlara güvenli taraf yaratan anne tarafındayım. Bir de hep aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Biraz da tuhaflık bende... Tuhaf olan bu yaşta sörf yapıyor olmam. Krizler de oluyor ama krizler bizim yarattığımız şeyler. Kriz yaratmazsak olmaz. Biz çözüyoruz, 'Bu işin içinden nasıl çıkacağız?' dediğim şeyler de oluyor ama bazen o durumdan çok kolay da çıkıyoruz. Annelik ağır mesai isteyen bir iş" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015'te bitirmişti. Ayrılığın ardından arkadaş kalan Altuğ ile Şıkel, çocukları için özel günlerde bir araya gelmeye devam ediyor.
        Etkinliğe katılan Nefise Karatay da kızından bahsederek, "Maya çok zamanımı alıyor ama koşturuyoruz. Keyfimiz yerinde. Sanat programcılığı eğitmenliği yapıyorum" dedi.

        "ERGENLİĞİN GETİRDİĞİ TAVIRLAR VAR"

        Karatay, daha sonra kızıyla ilgili, "Sağlık konusunda çok kısıtlamadan yana değilim. Kızımla dengeli beslenmeden yanayız. Ergenliğin getirdiği tavırlar ve hareketler var ama alıştık bir şekilde anlaşıyoruz. 11 yaşına geldi. Bütün eğlenceli işler baba ile bütün sorumluluklar benimle. Biraz denge de gerekiyor tabii" ifadelerini kullandı.

        #çağla şıkel
        #Nefise Karatay
        #banu zorlu
