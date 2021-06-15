"ESKİSİ GİBİ GÜNEŞLENMEMEYE BAŞLADIM"

"Şimdi bana 'Teninin rengini mi açtırdın?' diyorlar" ifadelerini kullanan ünlü sunucu, "Çocuklarımla ilgilenirken eskisi gibi güneşlenememeye başladım. Kendimi böyle de iyi hissettiğimi fark ettim. Şimdi 50 faktör koruma kullanıyorum. Olsa 200 faktör kullanacağım. Kimi zaman uzun kollu mayo giyiyorum yanmamak için. Kimi zaman tişörtle giriyorum denize, havuza... Tatlı bir kahverengiyim artık" şeklinde konuştu.