Çağlar Söyüncü: 3 senede amatörden, Premier Lig'e!
10.08.2018 - 11:56 | Güncelleme:
Çağlar Söyüncü, 25 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu. İşte Çağlar Söyüncü'nün doğru eğitim alıp çok da çalışarak kısa sürede amatör ligden dünyanın en iyi ligi kabul edilen Premier Lig'e ilerleyen hikayesi..
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Almanya Bundesliga takımı Freiburg'ta forma giyen 22 yaşındaki Türk milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Leicester City'e transfer olan stoper Çağlar Söyüncü sağlık kontrolünden sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
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Gelin Türk futbolunun yeni yıldızlarından Çağlar Söyüncü'nün ağzından, kendi hikayesini dinleyelim...
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23 Mayıs 1996'da İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldim. Ben de futbola herkes gibi mahalle aralarında top oynayarak başladım. Okul takımında da oynuyordum.
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Babam her zaman futbol oynamama destek oldu. Okul takımından sonra da yine babamın desteği ve futbol oynama hevesim sayesinde Menemen Belediyespor'un altyapısına girdim.
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Menemen Belediyespor'un altyapısındayken 4 yıl boyunca forvet oynadım. Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, o dönem Bucaspor'un başkanıydı. Biz de o dönem Bucaspor'un altyapısı ile sürekli hazırlık maçı yapardık.
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Beni de o karşılaşmalarda beğenmişler. Böylece Menemen Belediyespor'daki hocam Fikret Uzun'un da destekleriyle 2009-2010 sezonunda Bucaspor'a transfer oldum.
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Bucaspor'a geçince, ön liberoda oynamaya başladım. Bucaspor'daki hocalarım benim bu bölgede daha başarılı olacağımı düşündü. Bucaspor'daki ilk yılımda forma giymedim ancak ikinci yılımda düzenli olarak ön libero mevkiinde görev aldım.
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İkinci sezonumun ardından başkanımız Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor'dan ayrılıp Altınordu'nun başkanı oldu. Altınordu o dönemde Spor Toto 3. Lig'deydi.
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Başkanımız, Altınordu ile birlikte Bölgesel Amatör Lig'de oynayan bir takımı da almıştı ve takımda daha az forma şansı bulan gençleri, pişmeleri için buraya gönderiyordu.
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Ben de Bucaspor'un ardından 16 yaşındayken bu pilot takıma gittim ve yaklaşık iki yıl burada top koşturdum. İki yıl sonunda, iyice maç tecrübesi kazandıktan sonra hocamız Hüseyin Eroğlu'nun çağırmasıyla Altınordu'nun A takımına seçildim.
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Bucaspor'a geçince altyapıdaki hocalarım fiziğim itibariyle ön liberoda daha başarılı olacağımı söylemişlerdi. Bölgesel Amatör Lig'de iki sezon bu pozisyonda oynadım.
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Bu sürecin ardından bir sakatlık geçirdim. Sakatlıktan döndükten sonra Altınordu'ya gelince hocalarımız beni stoper oynatmaya başladı.
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Bu pozisyonda da oynadığım ilk maçlarda başarılı oldum. Bu andan itibaren de stoper olarak kariyerime devam ettim.
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Önceden 4 yıl forvet oynadığım için, savunmadayken rakip forvetlere top geldiğinde neler yapabileceklerine bir forvet gözüyle bakabiliyor, koşuları nerelere yapabileceklerini hissedebiliyorum.
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Forvet oynarken en sevdiğim hücum oyuncusu Wayne Rooney'ydi. O zaman tabiî hem yaş olarak küçük hem de boy olarak kısaydım. Kendisi de çok genç yaşta yıldızı parlamış, pek de uzun olmayan bir forvetti. Dolayısıyla kendisini sürekli takip ediyordum.
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Defansta ise örnek aldığım savunmacıların başında, futbolu bırakmış olsa da Barcelonalı Charles Puyol geliyor. Sahaya koyduğu mücadele, karakteri, kaptanlık vasıfları, takım arkadaşlarına liderlik etme gibi özelliklerinden ötürü kendisini çok beğeniyordum.
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Antrenmanlardan ve maçlardan arta kalan vakitlerde gezmeyi çok seviyorum. (Altınordu'da oynarken) Boş zamanlarda sahile inip, orada arkadaşlarımla vakit geçirmek, sohbet edip tavla oynamak hoşuma gidiyor. Böylece de kafamı rahatlatmış oluyorum. Bazen de sinemaya gidip, film izlemeyi tercih ediyorum.
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