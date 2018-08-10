16 | 18

Forvet oynarken en sevdiğim hücum oyuncusu Wayne Rooney'ydi. O zaman tabiî hem yaş olarak küçük hem de boy olarak kısaydım. Kendisi de çok genç yaşta yıldızı parlamış, pek de uzun olmayan bir forvetti. Dolayısıyla kendisini sürekli takip ediyordum.