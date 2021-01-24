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Çağrı Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Çağrı Atakan ne iş yapıyor?

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan Çağrı Atakan yarışlardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Çağrı Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan hakkında merak edilenler haberimizde...

Çağrı Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Çağrı Atakan ne iş yapıyor?

Çağrı Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizi oyunculuğu yapan Çağrı Atakan sportmen kişiliğile de dikkat çekiyor.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN DİZİLERİ

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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