Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Çalınan otomobilini kurtarmak için canını hiçe saydı!

İstanbul Pendik’te markete girerken sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil çalındı. Arabasının kaçırıldığını fark eden araç sahibi otomobilini kurtarmak için canını hiçe sayıp hırsızların önüne atladı. Saniyeler süren hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

otomobil hırsızlığı
İHA

İstanbul Pendik'teki Kurtköy'de, geçtiğimiz gün insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Öğretmen olan Ahmet Erim otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete alışveriş yapmak için geldi.

Erim, dalgınlıkla aracını çalışır halde bırakarak markete girdi. Bu sırada otomobilin yanına başka bir araç yanaştı ve içinden inen bir kişi, Erim’im aracına binip çaldı.

ARACI ÜZERİNE SÜRDÜLER

İHA'da yer alan habere göre 100 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaşmaya kalktı. Market içerisinden durumu fark eden Erim dışarı çıkarak arabasını çalan hırsızların önünü kesmek için aracın önüne atladı. Gözü kara hırsızlar aracı Erim’in üstüne sürerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Arabasının çalınmaması için mücadele eden Ahmet Erim yola savrularak ayağından yaralandı.Saniyeler süren hırsızlık anın güvenlik kameralarına anbean böyle yansıdı. Arabası çalınan Ahmet Erim, ekmek almak için markete girdiğini eşinin ise 3 gün önce doğum yaptığını ve aklının onda kalarak dalgınlıkla aracını çalışır halde bıraktığını söyledi.

"KENDİMİ SİPER ETTİM, EZDİ GEÇTİ"

Erim, "Ben ekmek alıyordum o esnada arabanın önüne bir araç gelip durdu. İçinden biri indi hızlı bir şekilde benim arabaya doğru koştu. Eşim 3 gün önce doğum yapmıştı. Biraz da kafam dalgındı. O nedenle aracı çalışır halde bıraktım. Kasa da ücret ödeyecektim ki arkamı döndüğümde adamı arabama doğru koşarken gördüm. Ben de hemen dışarı fırladım arabanın önüne kendimi siper ettim ezdi geçti. Durumu polis ekiplerine bildirdik umarım ki bulacaklar. Emniyet güçlerine güveniyoruz. Konuyla ilgili Pendik Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS 2. yerleştirme ne zaman? LGS birinci nakil ne zaman başlayacak? MEB nakil tarihleri
GÜNDEMLGS 2. yerleştirme ne zaman?
Selin ardından sokaklar bu hale geldi
GÜNDEMSelin ardından sokaklar bu hale geldi
Son dakika! Denizden dram çıktı! Mehmetçik denize atlayan adamı böyle kurtardı - Haberler
GÜNDEMMehmetçik denize atlayan adamı böyle kurtardı
Keşan'da liman ve tabiat parkına girişler ile çadır kurulması yasaklandı - Haberler
GÜNDEMKeşan'da tabiat parkı ve çadır yasak
ALES ne zaman uygulanacak? ÖSYM Lisansüstü sınavı ALES 2020 hangi tarihte?
GÜNDEMALES ne zaman uygulanacak?
e okul veli bilgilendirme sitemi 2020! E okul LGS tercih sonuçları! e Okul VBS'den uyarı
GÜNDEMe okul veli bilgilendirme sistemi girişi 2020
Kocası öldürecekti! Çocukları kurtardı!
GÜNDEMBabası öldürecekti! Annesini kurtardı!
Son dakika haber! CHP MYK belli oldu! Selin Sayek Böke Genel Sekreter oldu - Haberler
GÜNDEMCHP MYK belli oldu!
Son dakika LGS sonuçları 2020! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı - Hemen sorgulayın!
GÜNDEMLGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son dakika! Eşi evi terk etti, kayınbabasını öldürdü
GÜNDEMEşi evi terk etti, kayınbabasını öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X