Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye; istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor" dedi
Giriş: 08.04.2026 - 14:52
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı olan X üzerinden iş gücü piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin istihdamını büyütme rotasında emin adımlarla ilerlediğini belirten Bakan Işıkhan şunları söyledi:
"Bu yılın ilk 3 ayında; 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik.
134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik.
508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.
İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ