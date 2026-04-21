Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.484,91 %-0,71
        DOLAR 44,8932 %0,05
        EURO 52,9000 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.907,28 %-0,67
        FAİZ 39,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,94 %-0,98
        BITCOIN 75.765,00 %-0,72
        GBP/TRY 60,7594 %-0,01
        EUR/USD 1,1774 %-0,12
        BRENT 94,57 %-0,95
        ÇEYREK ALTIN 11.293,39 %-0,67
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, OECD Beceriler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 6. Beceriler Zirvesi, 27-28 Nisan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasının beklendiği etkinlik Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlık, OECD Beceriler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

        64 ülke ve uluslararası kuruluşun davet edildiği zirveye, 40'a yakın ülke bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlayacak.

        Beceriler Zirvesi'nin ana gündemini, bilişim ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşanan dönüşümün iş gücü piyasalarına etkileri, gelecekte ihtiyaç duyulacak beceriler ve eğitim sistemlerinin bu değişime nasıl uyum sağlayacağı oluşturacak.

        İki gün sürecek zirvede, örgün eğitimin yeniden ele alınması, yetişkin becerilerinin etkin kullanımı ve dezavantajlı grupların iş gücüne kazandırılması başlıkları üç ana oturumda konuşulacak.

        OECD tarafından hazırlanan kavram kağıdında, yaşlanan nüfus, daralan iş gücü, dijital ve yeşil dönüşümün etkileri ile yaşam boyu öğrenmenin önemi öne çıkan diğer başlıklar arasında yer alacak.

        REKLAM

        Zirve kapsamında ayrıca saha ziyaretleri ve yan etkinlikler de düzenlenecek. Mesleki eğitim ve sektör işbirliklerinin yerinde incelenmesine yönelik programlarla katılımcılara, Türkiye'nin bu alandaki kaydettiği gelişmelerin yerinde gösterilmesi amaçlanıyor.

        "Zirve, geleceğe yönelik somut stratejiler tasarlamak için önemli fırsat sunacak"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beceriler konusunda küresel diyalogda önemli dönüm noktası olan Beceriler Zirvesi'nin OECD'nin öncü bir girişimi olarak önceki zirvelerin oluşturduğu sağlam temeller üzerine inşa edildiğini vurguladı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin söz konusu mirası sürdürmekten ve bugünün en acil sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktan gurur duyacağını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Nüfusun yaşlanması gibi demografik değişimlerden dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün geniş kapsamlı etkilerine kadar uzanan derin ve hızlı dönüşümlerin şekillendirdiği günümüz dünyasında, bilgi ve becerilerin hayati önemi her zamankinden daha fazla görünür hale gelmiştir. Son yıllar, belirsizlik dönemlerinde dayanıklılık, uyum sağlama kapasitesi ve hayat boyu öğrenmenin temel önemi konusunda güçlü dersler sunmuştur.

        REKLAM

        Zirvenin ana teması olan 'Nesiller arası yeteneğin ortaya çıkarılması', tüm bireylerin potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine ve topluma anlamlı katkılar sunmalarına imkan sağlayacak bir hayat boyu öğrenme kültürünü teşvik etme çabamızı doğrudan yansıtmaktadır. Bu zirvede, her bireyin iş gücü piyasasında başarılı olmasını destekleyen bir hayat boyu öğrenme kültürünün nasıl geliştirilebileceğini ele alacağız."

        "Geleceğe yönelik somut stratejiler tasarlamak için önemli"

        Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Bu vizyon, nitelikli eğitimin ve etkili beceri politikalarının insan gelişiminin ve sürdürülebilir refahın temeli olduğu anlayışıyla bütünüyle örtüşmektedir. Zirvenin yalnızca ulusal deneyimlerimizi paylaşmak için değil, aynı zamanda yeni işbirlikleri geliştirmek ve geleceğe yönelik somut stratejiler tasarlamak için de önemli bir fırsat sunacağına yürekten inanıyoruz. Hep birlikte her bireyin sahip olduğu becerilerin daha dirençli, yenilikçi ve kapsayıcı bir küresel toplum inşa etmek amacıyla nasıl harekete geçirilebileceğini ele alacağız."

        İlk kez 2016 yılında düzenlenmeye başlanan ve iki yılda bir gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi, ülkeler arası işbirliğini geliştirmeyi, iyi uygulama örneklerinin paylaşımını ve beceri politikalarına yönelik stratejilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

        Zirvenin bir önceki toplantısı 2024 yılında Belçika'da yapılmıştı.

