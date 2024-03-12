Çamaşırları yıkarken yapılan hatalardan kaçınmak için uygulayabileceğiniz 10 ipucu!

Kot pantolonların kir ve terle temas etme olasılığı daha düşük olduğundan 4-5 giyme sonrası yıkanabilir. Bunun dışında çarşafları diri ve temiz tutmak için en az haftada bir kez yıkamak gerekir. Ayrıca yastık kılıflarının aksine, gerçek yastıklarda zamanla biriken bakteri, yağ, kir ve tozların temizlenmesine yardımcı olmak için yastıkların yılda en az 2 kez yıkanması lazımdır.