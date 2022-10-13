Camdaki Kız yeni bölüm izleme ekranı araştırmları dizinin yayınlanması ile hız kazandı. Nadim Güç'ün yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan yazıyor. İşte Camdaki Kız 52. bölüm özeti ve izleme sayfası...