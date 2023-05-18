CAMDAKİ KIZ 78. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülcihan’ın ölümü üzerinden zaman geçmiştir. Muzo ve Billur ile Döndü ve İsmail’in nikahları yapılmıştır. Muzo da Billur da çok mutludur. Nalan ise hala Hayri’yle beraberdir. Sedat, terapinin de etkisiyle çok daha özgüvenli gözükmekte ve tüm şirketi de o yönetmektedir. Hayri, çalıştığı kebapçının ortağı olmuştur.