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        Haberler Magazin Camila Cabello ve Henry Junior Chalhoub ayrıldı - Magazin haberleri

        Camila Cabello ve Henry Junior Chalhoub ayrıldı

        Dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello ile milyarder iş insanı Henry Junior Chalhoub'un bir yılı aşkın süredir gözlerden uzak yaşadığı aşk sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 21:08 Güncelleme:
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        Milyarder sevgilisinden ayrıldı

        TMZ'nin haberine göre; Küba asıllı ABD'li şarkıcı Camila Cabello, ile milyarder iş insanı Henry Junior Chalhoub, bir yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerini sonlandırdı. Ünlü şarkıcının menajerleri ise konuya ilişkin açıklama taleplerini yanıtsız bıraktı.

        Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, son olarak Coachella Festivali'nde el ele yürürken kameralara yansımıştı. Cabello, bu festivalde Young Thug'ın sahnesine sürpriz konuk olarak katılarak 'Havana' adlı şarkısını seslendirmişti.

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        29 yaşındaki pop yıldızı ile 40 yaşındaki Chalhoub'un adı, ilk kez Kasım 2024'te Suudi Arabistan'da düzenlenen Elie Saab defilesinin ardındaki partide birlikte anılmıştı. Bu olaydan birkaç ay sonra St. Barts'ta el ele görüntülenen çift, birlikteliklerini ilan etmişti.

        Mart 2025'te Paris Moda Haftası kapsamındaki bir defileye de beraber katılan ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekmişti. Başarılı sanatçı, özel hayatını gizli tutsa da geçtiğimiz temmuz ayında çıktıkları Ibiza tatilinin ardından, sosyal medya hesabından el ele bir fotoğraflarını paylaşmıştı. Cabello, gönderisine aşık olmanın, kitap okumanın ve gitar çalmanın kendisine hissettirdiği güzellikleri anlatan romantik bir not eklemişti.

        Camila Cabello, Chalhoub'dan önce meslektaşı Shawn Mendes ile bir dargın bir barışık ilişki yaşamış ve ikili Haziran 2023'te kesin olarak yollarını ayırmıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı, Mendes'ten önce ise yaşam koçu Matthew Hussey ile birlikteydi.

        Shawn Mendes ve Camila Cabello

        Özel hayatını gizli tutma arzusunu 2017 yılında Latina dergisine verdiği röportajda da dile getiren Cabello, hayranlarının aşk hayatına ilgi duymasını anlayışla karşıladığını ancak hayatının bu en önemli parçasını kimseyle paylaşmak istemediğini belirtmişti. Hayalindeki yaşamı lüks otel odalarında basına açıklamalar yaparak veya sürekli kırmızı halılarda boy göstererek kuramayacağını ifade eden sanatçı; sadece müzik üretmek ve insanlarla gerçek deneyimler paylaşmak istediğini vurgulamıştı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram, Backgrid UK

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        #Camila Cabello
        #Henry Junior Chalhoub
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