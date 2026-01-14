Can Arat stüdyoya sarı yağmurlukla girdi!

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı Süper Kupa zaferinin yankıları HT Spor ekranlarında da yaşanmaya devam etti.

HT Spor'daki Futbol X programının yorumcularından eski futbolcu Can Arat, stüdyoya sarı yağmurlukla giriş yaptı.

📺 Futbol X



👀 @ccanarat, stüdyoya sarı yağmurlukla giriş yaptı. 😅 pic.twitter.com/FPWuDJXcLq — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2026

SÜPER KUPA'DA YAĞMURLUKLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, yağmurlu hava nedeniyle iki takımın taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar ise derbiye damga vurdu.

Fenerbahçe malzeme kalitesi yüksek olan yağmurluklardan 35 bin tane alınarak sarı-lacivertli futbolseverlere dağıtıldı. Büyük-küçük bayraklar da taraftara verilirken 15 milyonu bulan maliyetin Başkan Saran tarafından karşılandığı öğrenildi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Galatasaray taraftarı ise daha daha düşük kaliteli kullan-at yağmurlukların kendilerine dağıtılmasına tepki göstermiş ve Başkan Dursun Özbek konu hakkında açıklamada bulunmuştu.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Kupa'daki yağmurlukların yoğun ilgi sebebiyle 249,90 TL'den satışa çıkarıldığını açıkladı.