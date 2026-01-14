Can Arat stüdyoya sarı yağmurlukla girdi!
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Süper Kupa'nın yankıları sürüyor. HT Spor'da yayınlanan Futbol X programında yorumcu Can Arat, stüdyoya sarı yağmurlukla girerek Süper Kupa finalindeki yağmurluk gündemine dikkat çekti
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı Süper Kupa zaferinin yankıları HT Spor ekranlarında da yaşanmaya devam etti.
HT Spor'daki Futbol X programının yorumcularından eski futbolcu Can Arat, stüdyoya sarı yağmurlukla giriş yaptı.
SÜPER KUPA'DA YAĞMURLUKLAR GÜNDEM OLMUŞTU
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, yağmurlu hava nedeniyle iki takımın taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar ise derbiye damga vurdu.
Fenerbahçe malzeme kalitesi yüksek olan yağmurluklardan 35 bin tane alınarak sarı-lacivertli futbolseverlere dağıtıldı. Büyük-küçük bayraklar da taraftara verilirken 15 milyonu bulan maliyetin Başkan Saran tarafından karşılandığı öğrenildi.
GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ
Galatasaray taraftarı ise daha daha düşük kaliteli kullan-at yağmurlukların kendilerine dağıtılmasına tepki göstermiş ve Başkan Dursun Özbek konu hakkında açıklamada bulunmuştu.
FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Kupa'daki yağmurlukların yoğun ilgi sebebiyle 249,90 TL'den satışa çıkarıldığını açıkladı.