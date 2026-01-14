Habertürk
        Can Arat stüdyoya sarı yağmurlukla girdi! - Futbol Haberleri

        Can Arat stüdyoya sarı yağmurlukla girdi!

        Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Süper Kupa'nın yankıları sürüyor. HT Spor'da yayınlanan Futbol X programında yorumcu Can Arat, stüdyoya sarı yağmurlukla girerek Süper Kupa finalindeki yağmurluk gündemine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:55
        Can Arat stüdyoya sarı yağmurlukla girdi!
        Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı Süper Kupa zaferinin yankıları HT Spor ekranlarında da yaşanmaya devam etti.

        HT Spor'daki Futbol X programının yorumcularından eski futbolcu Can Arat, stüdyoya sarı yağmurlukla giriş yaptı.

        SÜPER KUPA'DA YAĞMURLUKLAR GÜNDEM OLMUŞTU

        Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, yağmurlu hava nedeniyle iki takımın taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar ise derbiye damga vurdu.

        Fenerbahçe malzeme kalitesi yüksek olan yağmurluklardan 35 bin tane alınarak sarı-lacivertli futbolseverlere dağıtıldı. Büyük-küçük bayraklar da taraftara verilirken 15 milyonu bulan maliyetin Başkan Saran tarafından karşılandığı öğrenildi.

        GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

        Galatasaray taraftarı ise daha daha düşük kaliteli kullan-at yağmurlukların kendilerine dağıtılmasına tepki göstermiş ve Başkan Dursun Özbek konu hakkında açıklamada bulunmuştu.

        FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

        Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Kupa'daki yağmurlukların yoğun ilgi sebebiyle 249,90 TL'den satışa çıkarıldığını açıkladı.

