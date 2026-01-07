Can Armando Güner'de kritik gelişme!
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Can Armando Güner için önemli bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki futbolcunun Mavi Kart belgesi çıkarılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemlerinin de kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Can Armando Güner'in Mavi Kart belgesi çıkartıldı. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik o belgeye ulaştı.
İşte o belge:
18 yaşındaki genç futbolcunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri de kısa sürede tamamlanacak.
