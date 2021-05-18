Can Bonomo'yu kızdıran yorum!

"Bu dünyanın problemi sizlersiniz!" 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından SMA hastası bir bebeğin tedavisine destek olmak için kullandığı uğurlu şapkasını açık artırma ile satacağını duyurmuştu. Ancak Bonomo, beklemediği bir yorumla karşılaştı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken ünlü şarkıcının paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" diye yazdı.

"BEN İSPANYOL KÖKENLİ BİR TÜRK'ÜM!"

Takipçisinin mesajına kayıtsız kalmayan 34 yaşındaki Can Bonomo, sosyal medya kullanıcısına, "Ben İsrail asılı değilim, İspanyol kökenli bir Türk'üm!" diye başlayan bir yazı ile karşılık verdi.

Bonomo, "Irkçılık yapılmadığı sürece bunlar aklıma dahi gelmiyor" ifadelerini kullandı. Bonomo, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Filistin'de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirtmiştim... Dünyayı Instagram'dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz. Bu dünyanın problemi sizlersiniz. Vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz.