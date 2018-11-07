Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Can Öncü'nün, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda, Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışacağı bildirildi.
Hayallerinin gerçekleştiğini belirten Can Öncü'nün, "Red Bull KTM Ajo takımı ile Dünya Şampiyonası'nda yarışmaktan dolayı çok memnunum. Hayalim gerçekleşiyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Gelecek sezon için sabırsızlandığını anlatan milli motosikletçinin, şu görüşlerine yer verildi:
"FIM CEV Moto3 Gençler Dünya Şampiyonası'nda takımım bana büyük bir rahatlık sunuyor. Ayrıca İspanya'da ilk GP yarışına çıkacağım. Bu yüzden rüya gibi geçen bu yıl için daha iyi bir ödül olamaz. Red Bull MotoGP Rookies Kupası, Asya Yetenek Kupası ve FIM CEV sayesinde, Dünya Şampiyonası takvimindeki bir çok pisti biliyorum. Ancak ilk yıldaki amacım, mümkün olan her şeyi öğrenmek ve KTM ile deneyim kazanmak. Kariyerimin bu yeni aşamasına başlamak için sabırsızlanıyorum ve bunu mümkün kılan tüm insanlara teşekkür ediyorum."
Takım müdürü Aki Ajo'nun, Red Bull KTM Ajo Junior Akademi'de yetenekli genç sporcularla çalışmak için Red Bull ve KTM ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Can, bu heyecan verici projeden dünya şampiyonalarına ilk gelen sürücü oldu. Bu büyük mücadeleyle yüzleşmeye, öğrenmeye ve eğlenmeye tamamen hazır olduğuna inanıyoruz. Eminim ki bizi olumlu bir şekilde şaşırtacak." değerlendirmesini yaptığı vurgulandı.
Öte yandan, KTM Motorsport Pist Şampiyonaları Başkan Yardımcısı Jens Hainbach'ın ise Can'ın elde ettiği sonuçlardan çok mutlu olduklarını kaydederek, "2019'da çok iyi işler yapacağını biliyoruz. Red Bull KTM Ajo'nun geçmişte neler başardığını gördük ve bu başarıları Can ile tekrarlayabilirler." şeklinde görüş belirttiği paylaşıldı.
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