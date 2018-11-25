Can Yaman ile Edis asker oluyor

Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Oyuncu Can Yaman ile şarkıcı Edis de bedelli askerlik için başvurdu. Can Yaman, önümüzdeki haziranda, Edis ise 2019’un aralık ayında birliğine teslim olacak