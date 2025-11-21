Habertürk
        Çanakkale - Ankara kaç kilometre? Çanakkale - Ankara arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan şehri Çanakkale ile Türkiye'nin başkenti ve kültürel merkezi Ankara, farklı coğrafi özellikleri bir arada sunar. Bunları bir arada görmek isteyenler için oldukça cazip bir rotadır. Çanakkale'den Ankara'ya yolculuk yapmak isteyenler, genellikle kara yolu veya otobüs seçeneklerini tercih eder. Ancak farklı rota seçenekleri de mevcuttur. Peki Çanakkale - Ankara kaç kilometre?

        Giriş: 21.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:06
        Çanakkale - Ankara kaç kilometre?
        Bu iki şehir arasında giderken yolcuların bazıları kara yolunu daha cazip bulur. Ancak bazı yolcular hızlı ulaşım için hava yolunu kullanır. Bu rota, genel olarak iş amaçlı kullanılsa da turizm için gelenlerin sayısı da az değildir. Çanakkale Troya Antik Kenti, Gelibolu Yarımadası ve Boğaz manzaraları ile ünlüdür. Ankara ise tarihi ve modern yapıları, kültürel merkezleri ile öne çıkar. Peki Çanakkale - Ankara ne kadar sürede gidilir ve gezilecek yerler neresi?

        ÇANAKKALE - ANKARA ARASI KAÇ km?

        Çanakkale - Ankara kaç km? İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi ortalama olarak 550 ile 570 km arasında hesaplanmıştır. Ancak yolcuların araç tercihlerine ve güzergahlarına göre bu faktör değişebilir.

        ÇANAKKALE - ANKARA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Çanakkale - Ankara mesafe ne kadar? İşte bilgiler;

        • Kara yolu mesafesi: Yaklaşık 560 km
        • Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 470 km

        Bu mesafe, modern otoyollar ve devlet yolları kullanılarak rahatlıkla geçilebilir.

        ÇANAKKALE - ANKARA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Çanakkale - Ankara ne kadar sürede gidilir? Detayları aşağıda bulabilirsiniz;

        • Özel Araç: Yaklaşık 7-8 saat sürer. Yol boyunca manzaraları izleyebilir ve mola noktalarında dinlenebilirsiniz.
        • Otobüs: Düzenli otobüs seferleriyle yolculuk 8-9 saat civarında tamamlanır. Durak sayısı ve mola süreleri toplam süreyi etkileyebilir. Buna göre hesaplama yapabilirsiniz.
        • Uçak: Çanakkale’de havalimanı bulunmadığı için en yakın seçenek olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı veya İzmir Adnan Menderes Havalimanı kullanılabilir. Bunlar üzerinden Ankara Esenboğa Havalimanı’na uçuş yapılabilir. Uçuş süresi yaklaşık 1,5 saat sürer. Ancak terminal işlemleri ile birlikte 4 saati bulabilir.

        ÇANAKKALE - ANKARA ARASI NASIL GİDİLİR?

        Özel Araç

        • Çanakkale’den Ankara’ya kara yolu ile ulaşmak için D550 ve O-5 otoyolu güzergahları kullanılabilir.
        • Yol büyük ölçüde modern ve bakımlıdır. Bu yollardan geçerek güvenli bir seyahat yapabilirsiniz.
        • Yolculuk sırasında dinlenme alanlarında durabilir, alışveriş yapabilir, yemek yiyip bir şeyler içebilirsiniz.

        Otobüs

        • Çanakkale Otogarı’ndan Ankara’ya düzenli otobüs seferleri mevcuttur.
        • Yolculuk sırasında çeşitli mola noktalarında kısa duraklar yapılabilir.

        Uçak

        • Hızlı ve konforlu bir alternatif sunar.
        • İzmir ya da alternatif olarak Balıkesir havalimanlarından Ankara Esenboğa’ya direkt uçuşlar vardır.
        • Bunları kullanarak kısa sürede Ankara’ya varabilirsiniz.

        ÇANAKKALE GEZİLECEK YERLER

        • Troya Antik Kenti: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi alan olarak geçer.
        • Gelibolu Yarımadası: Tarihi savaş alanları ve doğa yürüyüşleri için uygun bir noktadır.
        • Çanakkale Boğazı: Fotoğraf ve manzara keyfi için ideal bir bölgedir.
        • Assos Antik Kenti: Antik kalıntılar ve sahil manzarası ile popüler olmuş bir destinasyondur.
        • Kaz Dağları: Genel olarak doğa yürüyüşü ve doğa fotoğrafçılığı için tercih edilir.

        ANKARA GEZİLECEK YERLER

        • Anıtkabir: Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarıdır. Aynı zamanda müze kompleksi olarak da bilinir.
        • Kocatepe Camii: Modern mimarisi ve büyük ibadet alanıyla göze çarpar.Museum of Anatolian Civilizations (Anadolu Medeniyetleri Müzesi): Zengin tarihi koleksiyonları bünyesinde barındıran bir müzedir.
        • Atakule: Ankara manzarasını izleyebileceğiniz simgesel bir yapı olarak öne çıkar.

        Hamamönü: Tarihi evler, kafeler ve sanat galerileriyle kültürel bir durak olarak öne çıkmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
