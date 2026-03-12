Canlı
        Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya oturan tahıl yüklü gemi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 06:52
        Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
        Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a seyir halinde olan Panama bayraklı 189 metre boyundaki 51 bin 258 ton tahıl yüklü "NATO APP" adlı dökme yük gemisinde, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir dönüşünde makine arızası meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu, olay yerine sevk edildi. Balıkadamların sualtı dalışından sonra "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-15" römorkörlerinin de desteğiyle kurtarma operasyonu başladı.

        AA'nın haberine göre; yük gemisi, yürütülen çalışmaların ardından karaya oturduğu yerden kurtarılarak Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

