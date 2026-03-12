Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Meyve sineğinin beyni sanal ortamda canlandı! Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu

Amerikan biyoteknoloji girişimi Eon Systems PBC, 2024'te Nature dergisinde yayımlanan meyve sineği (Drosophila melanogaster) beyni tam bağlanma haritası (connectome) üzerine kurulu hesaplamalı modeli, fizik tabanlı bir sanal bedene entegre ederek dünyanın ilk "embodied" (bedenli) tam beyin emülasyonunu gerçekleştirdi. 125 binden fazla nöron ve 50 milyon sinaptik bağlantıdan oluşan bu dijital beyin, duyusal girdiler alarak yürüme, temizlenme ve beslenme gibi doğal davranışları kendi devre dinamikleriyle üretiyor. Bu gelişme, yapay zekâdan farklı olarak biyolojik beynin birebir kopyalanmasıyla davranışın "ortaya çıkmasını" sağlıyor ve fare ile insan ölçeğine uzanan beyin emülasyonu yolunda tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.