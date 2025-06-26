Yaz aylarında deniz suyu sıcaklıklarının belli bir seviyeye çıktığını söyleyen Prof. Dr. Büyükateş, "Bu mevsim normallerinde beklediğimiz su sıcaklıkları, yaklaşık 20-23 derecelerde. Dolayısıyla yaz dönemi planktonik organizmaları da bu değerlere göre farklılıklar gösteriyor. Çoğu da müsilaj oluşturan organizmalar içerisinde yer almıyor. Müsilaj oluşturan organizmalar üzerine yaz dönemi boyunca bir baskınlık oluşturuyorlar. Şu anda yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki yüzeyde su kolonu da dahil olmak üzere herhangi bir müsilaj belirtisi yok" dedi