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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de 5 bin kişiye sardalya ikramı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 5 bin kişiye sardalya ikram edildi

        Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 5 bin kişiye sardalya ikramında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:04
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        Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Liman Başkanlığı, GESTAŞ ve Çanakkale Yıldız Pastacılar ve Aşçılar Derneği işbirliğiyle Yat Limanı'na dev mangallar kuruldu.

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        Dernek Başkanı şef Osman Demirci ve dernek üyesi şeflerin pişirdiği sardalyalar, ekmek arasında vatandaşlara ikram edildi. Balık ekmek yemek isteyen vatandaşlar, limanda uzun kuyruk oluşturdu.

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        Demirci, "denizlerin fasulyesi" olarak bilinen sardalyayı bayram dolayısıyla ikram ettiklerini belirterek, "Toplam 5 bin kişilik balık ekmek ikramımız var. Adeta halkımızla beraber güzel bir şölen yaşıyoruz" dedi.

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        Bayram etkinlikleri kapsamında, kentteki çeşitli yüzme kulüplerinden kız ve erkek sporcular, Yat Limanı-Lodos arasında açık deniz yüzme yarışına katıldı.

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        Gençlerin heyecanına, Kordonboyu'ndan yarışları izleyen aileleri de ortak oldu.

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        #Çanakkale Haberleri
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