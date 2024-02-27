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        Haberler Gündem ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI! 28 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        ÇANAKKALE DEPREMİ SON DAKİKA! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

        Çanakkale depremi son dakika deprem haberleri arasında yerini aldı. Sarsıntının büyüklüğü çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile " Çanakkale'de deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. Depremin büyüklüğü ve derinliği gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. İşte, 28 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri ile Çanakkale deprem hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:11
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        Çanakkale deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son deprem kontrol ediliyor. Türkiye genelinde meydana gelen depremler gündemi sık sık meşgul ediyor. Ülkenin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, 28 Şubat 2024 yaşanan son dakika deprem listesi ve Çanakkale depremi hakkında detaylar

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        ÇANAKKALE'DE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 16:09'DA Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        #DEPREM

        Büyüklük:4.6 (Ml)

        Yer:Biga (Çanakkale)

        Tarih:2024-02-27

        Saat:16:09:54 TSİ

        Enlem:40.31417 N

        Boylam:27.03611 E

        Derinlik:7 km

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

        Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

        Depremin, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'de de hissedildiği bildirildi.

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:26'da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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        AKDENİZ AÇIKLARI SALLANDI

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:01'de Muğla'nın Seydikemer ilçesine 50.06 uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 34.63 olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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