Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot'tan 'Kulağa Çok Saçma Ya Da Uzak Bir İhtimal Gibi Gelmiyor'

Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot ikilisi, oyunla ilgili yaptığı açıklamada "Aslında biz beraber hayal etmeyi, üretmeyi, çalışmayı seven ikiliyiz ve üretimin her geçen gün arttığı bu alanda biz de kendi tiyatro anlayışımıza bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bu sezon birçok sahnede perde açmaya devam edeceğiz, önümüzdeki sezonla ilgili anlaşmalarımız da netleşmeye başladı. Sahneye koyduğumuz bu işle de sistemin ve günlük hayatın ritminde sıkışmış bireyin nefes alabileceği yerleri araştırdık, bir çıkış yolu var mı bunu sorduk. Çünkü nefes alabildiğimiz yer burası. Bizimle birlikte bütün bu kaosun içinde nefes almak isteyen seyircimizi bekliyoruz." dedi.