Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot'tan 'Kulağa Çok Saçma Ya Da Uzak Bir İhtimal Gibi Gelmiyor'
Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot'un 'Kulağa Çok Saçma Ya Da Uzak Bir İhtimal Gibi Gelmiyor' adlı yeni oyunu, İstanbul'da seyirci karşısına çıktı
İnsan ruhunun direncini derinlemesine inceleyen distopik bir tiyatro prodüksiyonu olan 'Kulağa Çok Saçma Ya Da Uzak Bir İhtimal Gibi Gelmiyor', Dream Team Academy & Theatre yapımında perde açtı.
Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot tarafından kaleme alınan ve oynanan ilgi çekici yapımda; zamanın birinde çok önemli bir etkinliğe katılacak distopik bir dünyanın başkanı için yapılan hazırlıklar işleniyor. Oyun, zaman kavramını yitirecek kadar uzun süredir çalışan, geçmişini hatırlamayan iki giydiricinin, hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi, hapsoldukları durumu eleştirel bir şekilde perdeye yansıtıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev alan Canan Kübra Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın reji asistanlığı Selen Nur Sarıyar'a, dekor tasarımı Sırrı Topraktepe'ye, ışık tasarımı Uğur Aksu'ya, afiş tasarımı Ebru Yaman Çakmak'a, efekt tasarımı ise Arıkan Demir'e ait.
OYUN TEK PERDE VE 60 DAKİKA
Emek Tiyatrosu ve TiyatrOPS’ta’ izleyiciyle buluşan, tek perde ve 60 dakika süren absürd, kara komedi türündeki yapım; 2 Nisan'da KomaSahne'de, 19 Nisan'da İkinci Kat'ta, 10 Mayıs'ta Tatavla Sahne’de perde açacak.
Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot ikilisi, oyunla ilgili yaptığı açıklamada "Aslında biz beraber hayal etmeyi, üretmeyi, çalışmayı seven ikiliyiz ve üretimin her geçen gün arttığı bu alanda biz de kendi tiyatro anlayışımıza bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bu sezon birçok sahnede perde açmaya devam edeceğiz, önümüzdeki sezonla ilgili anlaşmalarımız da netleşmeye başladı. Sahneye koyduğumuz bu işle de sistemin ve günlük hayatın ritminde sıkışmış bireyin nefes alabileceği yerleri araştırdık, bir çıkış yolu var mı bunu sorduk. Çünkü nefes alabildiğimiz yer burası. Bizimle birlikte bütün bu kaosun içinde nefes almak isteyen seyircimizi bekliyoruz." dedi.
OYUN HAKKINDA
Zamanın birinde distopik bir dünyanın başkanı çok önemli bir etkinliğe katılacaktır. Her gün bu etkinlik için ülkenin farklı yerlerinde çeşitli hazırlıklar yapılmaktadır. Fakat etkinlik, başkanın yoğun programı nedeniyle iptal olmakta ve ertesi gün bütün hazırlıklara yeniden başlanmaktadır. Bu etkinlikte giyilecek olan takım elbisenin her gün kusursuz bir şekilde temizlenip hazırlanması için iki giydirici işe alınmıştır. İkisi de geçmişlerini hatırlamamaktadır. Zaman kavramını yitirecek kadar uzun süredir çalışmakta ve burada yaşamaktadırlar. Başkan hiçbir zaman takım elbiseyi giymeye gelmemiştir ve iki giydirici her gün hiç giyilmemiş olan elbiseyi tekrar tekrar temizleyip hazırlarlar.
Bu birbirini tekrar eden günlerden birinde geçen oyunda, iki giydiricinin hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi izleriz. Bu, bazen kendi aralarında buldukları oyunlarla, bazen ellerinde kalan bir gazete parçasıyla, bazen de hayallere tutunarak olur. Başka türlü bir yaşamı bilmedikleri ve hatırlamadıkları için hayatta kalıp işlerine devam etmelidirler. Tıpkı Sisifos'un kayayı her seferinde tekrar tepeye taşıması gibi. (Sisifos: Yunan Mitolojisinde, Yeraltı Dünyasında sonsuza kadar büyük bir kayayı bir tepenin en yüksek noktasına dek yuvarlamaya mahkûm edilmiş bir kraldır. Hedefe her yaklaşmada taş yine aşağıya düşer…)
KÜBRA BİRİNCİ HAKKINDA
1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2013'te Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümünü başarıyla bitirdi. 2015'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışıyor.